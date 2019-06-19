İstanbul Havalimanı’nda Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi başladı
İstanbul Havalimanı’nda yolcuların 18-20 saniye içinde pasaporttan geçebilmesini sağlayacak olan ‘Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi’ için test çalışmalarına başlandı.19 Haziran 2019 Çarşamba 11:31
İstanbul Havalimanı’nda yolcuların yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinin ardından 18-20 saniye içinde pasaporttan geçebilmesini sağlayacak sistemin test çalışmaları başlatıldı.
Havalimanın işletmecisi İGA ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından hayata geçirilen ‘Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi’yle yolculara zaman kazandırılması amaçlanıyor. Sistemden Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyanlar ve 18 yaş üstündekiler yararlanabiliyor.
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