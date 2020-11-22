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Yerel İstanbul Havalimanı’nda hareketli anlar! Polis son anda yakaladı
Yerel

İstanbul Havalimanı’nda hareketli anlar! Polis son anda yakaladı

İstanbul Havalimanı’nda görev yapan polis ekipleri, Melike Y. adına düzenlenmiş pasaportla Brezilya’ya uçmak isteyen bir kadından şüphelendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 08:30:00 -
İstanbul Havalimanı’nda hareketli anlar! Polis son anda yakaladı

Kadının parmak izi incelemesinde, PKK’lı Helin D. (27) olduğu ortaya çıktı. Adana Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, PKK terör örgütü üyesi olmak suçundan verilen 4 yıl 2 aylık kesinleşmiş hapis cezası bulunan Helin D., 19 Kasım gecesi Melike Y. adına düzenlenmiş sahte pasaportla İstanbul Havalimanı’na geldi. Üzerinde şort, pahalı spor ayakkabılar ve mont vardı. X-ray cihazından geçtikten sonra pasaport kontrolüne geldiğinde tedirgin hareketleriyle polislerin dikkatini çekti. Pasaport kontrolündeki polis memuru sahte olabileceğini değerlendirerek yardım istedi. Gelen uzman polisler kısa bir sorgunun ardından parmak izi kontrolü yaptı. Melike Y. pasaportu taşıyan kişinin PKK’lı Helin D. olduğu ortaya çıktı.

Örgütün kaçın talimatı

Helin D. ifadesinde, sözde örgüt yöneticilerinden gelen talimat doğrultusunda hapse girmemek için birçok örgüt üyesi gibi kendisinin de yurtdışına kaçmaya çalıştığını ve dikkat çekmemek için önce Brezilya’ya, oradan da Avrupa’ya geçmeyi hedeflediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Helin D. tutuklandı.

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