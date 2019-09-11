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İstanbul Havalimanı’nda ele geçirilen yılan derilerinin değeri 320 bin TL

İstanbul Havalımanı’nda yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılırken gümrük memurlarının dikkati sonucu yakalanan, boyları 3 ile 4,5 metre arasında değişen 93 adet yılan derisinin piyasa değerinin 320 bin lira olduğu belirtildi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:00
İstanbul Havalimanı’nda ele geçirilen yılan derilerinin değeri 320 bin TL

İstanbul Havalımanı’nda yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılırken gümrük memurlarının dikkati sonucu yakalanan, boyları 3 ile 4,5 metre arasında değişen 93 adet yılan derisinin piyasa değerinin 320 bin lira olduğu belirtildi.


İstanbul Havalimanı’nda gümrük memurlarının dikkati sonucu, boyları 3 ile 4,5 metre arasında değişen 93 adet yılan derisi ele geçirildi. Endonezya’dan Medine aktarmalı olarak İstanbul’a gelen R.J. adlı Endonezya vatandaşının durumundan şüphelenen Gümrük Muhafaza ekipleri, şahsı takibe aldı. R.J.’nin valizlerini x-ray cihazına sokan gümrük memurları çantada yılan derilerini gördü. Dana sonra bagaj bandına bıraktığı çantaları alan R.J.’yi takibe alan gümrük memurları, şahsı çıkışta durdurarak valizlerini aradı. Valizlerde piyasa değeri 320 bin lira olan 93 adet yılan derisi bulundu.



Gümrük memurları risk analizi yaparak yakaladı


Yılan derileri hakkında açıklama yapan Gümrük Muhafaza Kısım Amiri Özgür Baran Koyuncu, ”İstanbul Havalimanı kaçakçılık Gümrük ve İstihbarat Müdürlüğü olarak, biz yurt dışından gelen yolcuları risk analizi kapsamında profil belirleme geldikleri güzergahlara göre, bir analizden geçiriyoruz. Bu analiz sonucunda şüpheli olabilecek bagajları kontrol ediyoruz. Bu kontroller sonucunda eğer ülkemize girmesi yasak kaçak bir eşya varsa eğer bu ülkeye sokmak isteyen insanlara karşı önlem alıyoruz. Yine bu kapsamda Pazartesi günü bir çalışma yapmış arkadaşlarımız. Yaptıkları çalışmada Endonezya’dan Medine’ye oradan da ülkemize gelen, bir uçakta Suudi Havayolları uçağında bir profil belirlemişler. Şahsın bagajlarında x-ray’da kontrol edilmiş. Bu bagajın içinde ticari eşyalar olduğu görüldükten sonra Gümrük’te Yeşil hattan geçtikten sonra çevrilmiş, kontrolleri yapılmış. Daha sonrabagajlar açılarak bakılmış ve yılan derisi olduğu görüldükten sonra işlem yapılarak olay adli makamlara bildirilmiştir" dedi.



"Endonezya’da çiftliklerde yetiştiriliyormuş"


Yılan derilerinin boylarının 3 ile 4,5 metre uzunluğunda olduğunu aktaran Koyuncu, "Endonezya’da çiftliklerde yetiştiriliyormuş. Böyle bir bilgiye ulaştık. Bu eşyaları deri çanta, cüzdan, ayakkabı yapımında kullanıyorlar. Bu eşyaları gümrüklü getirseydiler 320 bin lira değeri var. Bunları çanta, cüzdan yaptıktan sonra milyonlarca lira kazanılabilecek bir sektör bu” dedi.


93 yılan derisine el koyan gümrük ekipleri, şahıs hakkında da adli işlem yaptı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:00
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