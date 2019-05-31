İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği

İstanbul Havalimanı’nda Ramazan Bayramı tatili hareketliliği başladı. İstanbul Havalimanı’ndan bugün 482 kalkışlı tarifeli sefer yapacak olan Türk Hava Yolları (THY), toplam 80 bin 277 yolcu taşıyacak. Ayrıca THY, bugün ve yarın İstanbul’dan yapacağı uçuşlarda günlük 200 binin üzerinde yolcu taşıyacak.

Yarın başlayacak 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle uçuşlarını bugünden itibaren planlayan yolcular, İstanbul Havalimanı’nda zaman zaman yoğunluğa neden oldu. Özellikle erken saatlerden itibaren havalimanına gelenler, güvenlik noktalarından geçerek bilet ve bagaj işlemlerini sorunsuz bir şekilde yaptırdı.

Tatilcilerin gidişleri başladı

Amsterdam’a tatile giden Can Duva, basın mensuplarına yaptığı açıklamada güzel bir bayram tatil gerçekleştirmek istediğini söyledi. Duva, "Bir ay önce tatilimi planladım. 4 günlük bir tatile gidiyorum. Dönüşte sıkı bir çalışma programım olacak. İnşallah güzel bir bayram tatili geçiririm" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte Almanya’nın Düsseldorf şehrine bir haftalık bayram tatiline giden Mehmet Ataş ise "Bayram tatili planımızı yaklaşık bir ay önce planladık. Bilet fiyatları da gayet normaldi. Havalimanı da gayet muhteşem ve herhangi bir zorluk yaşamadık. Bize çok yardımcı oldular. Bayramlarda trafik kazalarında çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Dileriz ki bütün sürücüler dikkatli olur ve tatillerini aileleriyle mutlu bir şekilde yaparlar" diye konuştu.

THY bugün ve yarın 200 binin üzerinde yolcu taşıyacak

THY’nin bugün İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yapacak 482 uçağında yüzde 85.2 doluluk oranı ile 80 bin 277 yolcu taşıyacağı öğrenildi. Ayrıca tatilin ilk günü olan yarın, THY’nin İstanbul kalkışlı uçaklarında doluluk oranlarının şu an itibariyle yüzde 85,4 olduğu ve 495 uçağın da hareket edeceği belirtildi. Ayrıca THY’nin bu iki günde taşıyacağı yolcu sayısı ise 200 binin üzerinde olacak.

Anadolujet başta olmak üzere bazı hava yolu şirketleri de bayram süresince ek seferler düzenleyecek.