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Gündem İstanbul Havalimanı'nda alarm! PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı
Gündem

İstanbul Havalimanı'nda alarm! PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı

İstanbul Havalimanı'ndan Brezilya'ya sahte pasaportla kaçmaya çalışan ve hakkında "terör örgütü (PKK) üyesi olmak" suçundan hapis cezası bulunan kadın tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 11:58:00 -

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Kasım'da 02.00'de Brezilya'nın Sao Paulo kentine gitmek üzere pasaport kontrol noktasına gelen ve kendisini Melike Y. olarak tanıtan kadının tavır ve hareketlerinden şüphelendi.

Polis ekipleri, pasaportu dikkatle incelediklerinde sahte olabileceğini değerlendirerek kadına parmak izi kontrolü yaptı. Kontrolde çıkan kimlik bilgisi ile pasaporttaki kimlik bilgisi eşleşmeyen şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan detaylı sorguda, kadının, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "terör örgütü (PKK) üyesi olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen 27 yaşındaki Helin D. olduğu belirlendi.

Dikkat çekmemek için önce Brezilya'ya ardından Almanya'ya gidecekti

Şüphelinin ifadesinde, sözde örgüt yöneticilerinden gelen talimat doğrultusunda hapse girmemek için birçok örgüt üyesi gibi kendisinin de yurt dışına kaçmaya çalıştığını ve dikkat çekmemek için önce Brezilya’ya, oradan da Avrupa’ya geçmeyi hedeflediğini söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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