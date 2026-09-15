  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şara'dan halkına müjde: 'Bir yıl içinde 2010 yılındaki...' Sağlık sistemini eleştirenlere kapak olsun! İngiltere'de tanısı yok Türkiye'de tedavisi var Teröristbaşını Uzun Cevdet mi paketledi? Fethullah Gülen'in ölümü ile ilgili şok iddia! Halka saldırı uyarısı yapıldı: Güvenli yerlere gidin Güllü soruşturmasında gizlenen delil deşifre oldu: Kanlı pijama eski nişanlının evinde bulundu! Avrupa LGBT'li sapıklara yapılan operasyonlardan rahatsız! Ahlaki sataşma değil firari! ‘Senin kocan nerede’ tartışmasının perde arkası Obama’dan yapay zekaya fren çağrısı! “Kuralları şimdi koymalıyız” Erdoğan ile Emre arasında duygulandıran diyalog: ‘Allah’a bunun hesabını nasıl veririm?’ MSÜ Rektörü Afyoncu'dan LGBT uyarısı: Her türlü girişime devlet yetkililerinin engel olması lazım
Aktüel İstanbul Havalimanı'nda 51 kilo 500 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltında
Aktüel

İstanbul Havalimanı'nda 51 kilo 500 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltında

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İstanbul Havalimanı'nda 51 kilo 500 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltında

Ticaret Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonlarda 51 kilo 500 gram kokain ele geçirildiğini açıkladı. Firari şüphelilerden biri Kapıkule'de yakalandı.

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 51 kilo 500 gram kokain ele geçirildiğini, uyuşturucuya ilişkin 3 şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre operasyon, 13 Eylül 2026'da Cancun (Meksika)-İstanbul seferiyle ülkeye gelen bir yolcunun risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında değerlendirmeye alınmasıyla başladı. Yolcunun kabin bagajında yapılan kontrolde, 23 paket içerisinde toplam 26 kilo 340 gram ağırlığında, kokain olduğu değerlendirilen beyaz renkli toz madde tespit edildi.

Otel odasındaki aramada 25 kilo 160 gram kokain ele geçirildi

Gümrükler Muhafaza ekipleri, Varış Öncesi Yolcu (VÖY) ve Kapalı Devre Televizyon (CCTV) sistemleri üzerinden yürüttüğü kapsamlı incelemelerde, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüphelileri de tespit etti. Teknik ve saha çalışmaları, şüphelilerden birinin yanında bulunan kabin valizini İstanbul'da konaklayan başka bir şahsa teslim ettiğini ortaya koydu.

Valizin teslim edildiği şahsın otele giriş ve çıkışları adım adım takip edildi. Bu şahsın otel odasında yapılan aramada, 25 kilo 160 gram ağırlığında, kokain olduğu değerlendirilen beyaz renkli toz madde ele geçirildi. İki ayrı kabin bagajındaki tespit ve aramalarla el konulan miktar toplam 51 kilo 500 grama ulaştı.

Pilot kıyafetiyle havalimanından ayrılan şüpheli için kırmızı bülten süreci

Açıklamada, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerden birinin pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldığının tespit edildiği bildirildi. Takip ve incelemeler sonucunda yurt dışına çıktığı belirlenen şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldı; uluslararası kırmızı bülten (Red Notice) çıkarılması amacıyla adli süreç başlatıldı.

Olayın firari şüphelilerinden birinin ise demir yoluyla Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden yurt dışına çıkış teşebbüsünde bulunduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları ve ilgili birimlerle kurulan koordinasyon sonucunda bu şahıs, 15 Eylül 2026'da Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalandı.

Açıklamada, ele geçirilen 51 kilo 500 gram kokain cinsi uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 206 milyon TL olduğunun değerlendirildiği, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Toplum sağlığını ve özellikle gençleri tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, "Uyuşturucu tacirlerine ve kaçakçılık şebekelerine geçit vermiyoruz" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23