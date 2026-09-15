İstanbul Havalimanı'nda 51 kilo 500 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltında

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 51 kilo 500 gram kokain ele geçirildiğini, uyuşturucuya ilişkin 3 şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre operasyon, 13 Eylül 2026'da Cancun (Meksika)-İstanbul seferiyle ülkeye gelen bir yolcunun risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında değerlendirmeye alınmasıyla başladı. Yolcunun kabin bagajında yapılan kontrolde, 23 paket içerisinde toplam 26 kilo 340 gram ağırlığında, kokain olduğu değerlendirilen beyaz renkli toz madde tespit edildi.

Otel odasındaki aramada 25 kilo 160 gram kokain ele geçirildi

Gümrükler Muhafaza ekipleri, Varış Öncesi Yolcu (VÖY) ve Kapalı Devre Televizyon (CCTV) sistemleri üzerinden yürüttüğü kapsamlı incelemelerde, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüphelileri de tespit etti. Teknik ve saha çalışmaları, şüphelilerden birinin yanında bulunan kabin valizini İstanbul'da konaklayan başka bir şahsa teslim ettiğini ortaya koydu.

Valizin teslim edildiği şahsın otele giriş ve çıkışları adım adım takip edildi. Bu şahsın otel odasında yapılan aramada, 25 kilo 160 gram ağırlığında, kokain olduğu değerlendirilen beyaz renkli toz madde ele geçirildi. İki ayrı kabin bagajındaki tespit ve aramalarla el konulan miktar toplam 51 kilo 500 grama ulaştı.

Pilot kıyafetiyle havalimanından ayrılan şüpheli için kırmızı bülten süreci

Açıklamada, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerden birinin pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldığının tespit edildiği bildirildi. Takip ve incelemeler sonucunda yurt dışına çıktığı belirlenen şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldı; uluslararası kırmızı bülten (Red Notice) çıkarılması amacıyla adli süreç başlatıldı.

Olayın firari şüphelilerinden birinin ise demir yoluyla Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden yurt dışına çıkış teşebbüsünde bulunduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları ve ilgili birimlerle kurulan koordinasyon sonucunda bu şahıs, 15 Eylül 2026'da Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalandı.

Açıklamada, ele geçirilen 51 kilo 500 gram kokain cinsi uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 206 milyon TL olduğunun değerlendirildiği, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Toplum sağlığını ve özellikle gençleri tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, "Uyuşturucu tacirlerine ve kaçakçılık şebekelerine geçit vermiyoruz" denildi.