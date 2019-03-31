"İstanbul Havalimanı'nda 405 bini geçtik" THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: - "İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar 3 bin 214 sefer yaptık ve 405 binin üzerinde yolcumuza hizmet verdik"

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar 3 bin 214 sefer yaptıklarını ve 405 binin üzerinde yolcuya hizmet verdiklerini bildirdi. Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zafer Anıtı' İstanbul Havalimanı'nda 405 bini geçtik.6 Nisan'da taşınacağımız İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar 3 bin 214 sefer yaptık ve 405 binin üzerinde yolcumuza hizmet verdik. Büyük projeler ile 2023 hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.



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