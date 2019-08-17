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İstanbul Havalimanı’nda 3. pistin yapımı sürüyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ)Genel Müdürü Hüseyin Keskin, yapımı devam eden İstanbul Havalimanı 3’üncü pist inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:11
İstanbul Havalimanı’nda 3. pistin yapımı sürüyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ)Genel Müdürü Hüseyin Keskin, yapımı devam eden İstanbul Havalimanı 3’üncü pist inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 2020 yılında faaliyete geçmesi planlanan pistin devreye girmesiyle, saatlik uçuş kapasitesi 80’den 120’ye yükselecek.


2020 yılında hizmete alınması planlanan İstanbul Havalimanı’ndaki üçüncü pist inşaatı aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ)Genel Müdürü Hüseyin Keskin, yapımı süren pist bölgesini ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Hava trafik kapasitesi saatte 120’ye yükselecek


Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda pist tamamlanmasıyla birlikte getireceği kapasite artışına dikkat çeken Hüseyin Keskin, “İstanbul Havalimanı 3’üncü pist inşaatında incelemelerde bulunup ilgililerden bilgi aldım. İç hatlar terminaline yakın konumdaki 3’üncü paralel bağımsız pistin hizmete alınmasıyla taksi süreleri oldukça azalacak, hava trafik kapasitesi de inşallah saatte 80 uçak kalkış-inişten 120’ye çıkacak. Havacılık tarihimizde yeni bir sayfa açan İstanbul Havalimanında tüm fazların planlanan tarihte bitirilmesine yönelik çalışmalara desteğimiz kararlılıkla sürecek. Dünyanın gıpta ettiği bu muhteşem esere emeği geçen, katkı sunan ve sunacak olan herkese kalbî teşekkürler” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:11
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