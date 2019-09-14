0553 313 94 23

İstanbul Havalimanı’na S2000 damgası

S2000 Mutfak ve Soğutma Sistemleri, tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak olan İstanbul Havalimanı'na damga vurdu.

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:08
İstanbul Havalimanı’na S2000 damgası

S2000 Mutfak ve Soğutma Sistemleri, İstanbul Havalimanı’na da mührünü vurdu. Firma, havalimanında yer alan 16 kafe ile restoranı teşhir dolapları, endüstriyel bulaşık makineleri ve fırınlarla donattı.

S2000 Mutfak ve Soğutma Sistemleri kaliteye önem veren markalar tarafından tercih edildi. Bu markaların başında Mood-up, Taze Fresh, You Sushi Restoran, Tadında Anadolu, Tickerzade Restoran, Brawmark, Türk Cusine, Plus Kitchen, Grap Go Cafe bulunuyor.

Yenilikçi tasarımlarıyla ön planda

Mutfağı tasarlanan ilk proje MVNCH Cafe oldu. MVNCH Cafe’nin üç şubesinin komple mutfak projeleri kullanıma hazır hale getirildi. S2000 Mutfak ve Soğutma Sistemleri tasarımı göz dolduran teşhir ünitesi ile MVNCH Cafe müşterilerini bekliyor.

S2000, 30 yılı aşkın tecrübesi, yenilikçi ve şık tasarımları ile her mekâna özel çözümler sunuyor. Tasarıdan üretime, montajdan satış sonrası hizmetlerine kadar her alanda müşteri memnuniyetini ve profesyonelliği ön planda tutarak başarılı projelere imza atmaya devam ediyor.

Fabrika için geri sayım

S2000 Mutfak ve Soğutma Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Aydın, İstanbul Havalimanı’na yakın bir yerde konumlanan Arnavutköy Bolluca’da 10 bin metrekarelik bir fabrikayı devreye alacaklarını duyurdu. Bu fabrikayla standart buzdolabı üretimin artıracaklarını açıklayan Aydın, “Firma olarak yerli üretime odaklanacağız. Arnavutköy’den çıkan çıkacak ürünleri hem ülkemize hem de dünyaya satacağız. Yüzde 10-15 olan standart üretimimizi yüzde 50’ye çıkaracağız. Böylece ciromuzu ve ihracatımızı yukarı taşıyacağız“ dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:08
  1. S2000 Mutfak ve Soğutma Sistemleri
  2. İstanbul Havalimanı
  3. endüstriyel bulaşık makineleri
  4. Mood-up
  5. Taze Fresh
  6. You Sushi Restoran
  7. Tadında Anadolu
  8. Tickerzade Restoran
  9. Brawmark
  10. Türk Cusine
  11. Plus Kitchen
  12. Grap Go Cafe
  13. MVNCH Cafe
  14. S2000
  15. S2000 Mutfak ve Soğutma Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Aydın
  16. Arnavutköy Bolluca

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    5 yıl aradan sonra Kalecik yeniden festival heyecanı yaşadı
    1. 5 yıl aradan sonra Kalecik yeniden..
    2. Asgari ücret ne kadar olacak 2020 son..
    3. Satranç kursları için kayıtlar başlıyor
    4. Goran Hareketi lideri Ali yeniden..
    5. Köy yolları asfaltlanıyor
    6. İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik..
    7. Van'da teröristlere ağır darbe
    8. Osmaneli’nden örnek proje
    9. Evde biber turşusu nasıl yapılır?..
    10. Hukukçular PKK'nın dağa kaçırdığı..
    11. Eşini hayatının baharında kaybetti!..
    12. Van'da 5 terörist öldürüldü!
    13. İHH İnsani Yardım Vakfı ve..
    14. Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu..
    15. Katil İsrail gazetecileri hedef alıyor
    16. Furkan Göksel kimdir? Furkan Göksel..
    17. Hatay'ın Antakya ilçesinde "İlk..
    18. Düzce’de Ahilik Haftası çeşitli..
    19. Bilecik’ten Van’a gönül bağı kuruldu
    20. Öğrenciler, kafede boş oturmaktan..
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...