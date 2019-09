İstanbul Havalimanı’na S2000 damgası

S2000 Mutfak ve Soğutma Sistemleri, İstanbul Havalimanı’na da mührünü vurdu. Firma, havalimanında yer alan 16 kafe ile restoranı teşhir dolapları, endüstriyel bulaşık makineleri ve fırınlarla donattı.

S2000 Mutfak ve Soğutma Sistemleri kaliteye önem veren markalar tarafından tercih edildi. Bu markaların başında Mood-up, Taze Fresh, You Sushi Restoran, Tadında Anadolu, Tickerzade Restoran, Brawmark, Türk Cusine, Plus Kitchen, Grap Go Cafe bulunuyor.

Yenilikçi tasarımlarıyla ön planda

Mutfağı tasarlanan ilk proje MVNCH Cafe oldu. MVNCH Cafe’nin üç şubesinin komple mutfak projeleri kullanıma hazır hale getirildi. S2000 Mutfak ve Soğutma Sistemleri tasarımı göz dolduran teşhir ünitesi ile MVNCH Cafe müşterilerini bekliyor.

S2000, 30 yılı aşkın tecrübesi, yenilikçi ve şık tasarımları ile her mekâna özel çözümler sunuyor. Tasarıdan üretime, montajdan satış sonrası hizmetlerine kadar her alanda müşteri memnuniyetini ve profesyonelliği ön planda tutarak başarılı projelere imza atmaya devam ediyor.

Fabrika için geri sayım

S2000 Mutfak ve Soğutma Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Aydın, İstanbul Havalimanı’na yakın bir yerde konumlanan Arnavutköy Bolluca’da 10 bin metrekarelik bir fabrikayı devreye alacaklarını duyurdu. Bu fabrikayla standart buzdolabı üretimin artıracaklarını açıklayan Aydın, “Firma olarak yerli üretime odaklanacağız. Arnavutköy’den çıkan çıkacak ürünleri hem ülkemize hem de dünyaya satacağız. Yüzde 10-15 olan standart üretimimizi yüzde 50’ye çıkaracağız. Böylece ciromuzu ve ihracatımızı yukarı taşıyacağız“ dedi.