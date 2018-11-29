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İstanbul Havalimanı’na Avrupa Birliği’nden övgü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc, 29 Ekim’de ilk fazı açılan İstanbul Havalimanı'na ilişkin, “Havacılık sektöründeki kapasitesiyle küresel bir lider haline gelen ülkenizle (Türkiye) gurur duyabilirsiniz. Özellikle rekor sürede inşa ettiğiniz bu inanılmaz yeni havalimanıyla birlikte İstanbul, havacılık alanında bölgesel bir merkez oldu” dedi.

29 Kasım 2018 Perşembe 10:01
İstanbul Havalimanı’na Avrupa Birliği’nden övgü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim’de ilk fazı açılan İstanbul Havalimanı, dünyayı hayran bıraktı. Türk gazetecilerle bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc, “Havacılık sektöründeki kapasitesiyle küresel bir lider haline gelen ülkenizle (Türkiye) gurur duyabilirsiniz. Özellikle rekor sürede inşa ettiğiniz bu inanılmaz yeni havalimanıyla birlikte İstanbul, havacılık alanında bölgesel bir merkez oldu” dedi. Bulc, Avrupa ve Türkiye arasında ulaştırma alanında yapıcı toplantılar yapıldığını ve Türkiye’ye önümüzdeki dönemde 2 ziyaret gerçekleştireceğini ifade etti. Türkiye ve AB arasında ulaştırma alanında geçen yıl yüksek siyasi diyaloğun başlatıldığını hatırlatan Bulc, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’la 5 Şubat tarihinde Brüksel’de toplantı yapacaklarını söyledi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:01
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. 29 Ekim
  3. İstanbul Havalimanı
  4. Türk gazeteciler
  5. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc
  6. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan

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