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Yaşam 'İstanbul Havalimanı', yine zirvede!
Yaşam

'İstanbul Havalimanı', yine zirvede!

Yeniakit Publisher
2023-12-01 12:54:00 -
'İstanbul Havalimanı', yine zirvede!

İstanbul Havalimanı 13-19 Kasım'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı 13-19 Kasım'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı, 13-19 Kasım'da günlük ortalama 1297 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 13-19 Kasım tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

GÜNLÜK UÇUŞ SAYISI YÜZDE 12 ARTTI

Kovid-19 salgınının başladığı 2019 yılı öncesi uçuş sayılarındaki değişimlere de yer verilen rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük uçuş sayısını yüzde 12 artırmayı başaran Avrupa'daki tek havalimanı oldu.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Rapora göre, İstanbul Havalimanı 13-19 Kasım'da günlük ortalama 1297 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1254 uçuşla Londra Heathrow ile 1227 uçuşla Amsterdam Schiphol havalimanları izledi.

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