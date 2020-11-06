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Aktüel İstanbul Havalimanı otoparkında kasımda yüzde 50 indirim kararı
Aktüel

İstanbul Havalimanı otoparkında kasımda yüzde 50 indirim kararı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 14:19:34 -
İstanbul Havalimanı otoparkında kasımda yüzde 50 indirim kararı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, havalimanı otoparkının kasım boyunca yolcular tarafından yüzde 50 indirimli olarak kullanılabileceğini duyurdu.

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul Havalimanı’nda yolcuların kullandığı otopark alanları için kasım ayında indirim kararı alındı.

Buna göre havalimanını kullanan yolcular otopark alanlarını yüzde 50 indirimli kullanabilecek.

Konuya ilişkin İGA’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, otoparkın indirimli olacağı belirtilerek, “İstanbul Havalimanı otoparkı, kasım boyunca yüzde 50 indirimle misafirlerimizin hizmetinde.” denildi.


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