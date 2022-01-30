İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

Airports Council International-ACI verilerine göre Sabiha Gökçen Havalimanı 24 milyon 900 bin yolcuyla 6’ncı, Antalya Havalimanı 21 milyon 300 bin yolcuyla 9’uncu basamakta yer aldı. İstanbul Havalimanı’nı 30 milyon 943 bin 456 yolcuyla Rusya’nın başkenti Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı, 26 milyon 201 bin 698 yoluyla Fransa’nın başkenti Paris’teki Charles De Gaulle Havalimanı takip etti. Amsterdam Schiphol Havalimanı 25 milyon 400 bin milyon yolcuyla dördüncü, Moskova Domodedovo Havalimanı 25 milyon yolcuyla beşinci oldu.