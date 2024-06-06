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Gündem İstanbul Havalimanı Avrupa şampiyonu!
Gündem

İstanbul Havalimanı Avrupa şampiyonu!

Yeniakit Publisher
2024-06-06 22:25:00 - 2024-06-06 22:34:32
İstanbul Havalimanı Avrupa şampiyonu!

Muhalefetin inşa edilmemesi için elinden geleni ardına koymadığı İstanbul Havalimanı, yolcu artışı sayısında Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) rakamlarına göre, İstanbul Havalimanı, 2024 yılı Nisan ayında, 2019 Nisan dönemine göre yolcu sayısında en fazla artışın gerçekleştiği havalimanı oldu.

Gelişmeyi İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"Havalimanımız, Nisan 2019'a göre Nisan 2024'te yolcu sayısında en fazla artış yaşanan havalimanı oldu. Bu önemli başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımıza, ekibimize ve bizi tercih eden yolcularımıza teşekkür ediyorum. Herkese emniyetli uçuşlar diliyorum. Birlikte daha nice başarılara imza atmak dileğiyle."

 
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