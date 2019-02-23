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İstanbul Havalimanı 4 mevsime de hazırlanıyor

Açılışı Ekim ayında yapılan İstanbul Havalimanı’nda, karla mücadele ve ot biçme işleri için 22 adet Massey Ferguson traktörü kullanılacağı açıklandı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:00
İstanbul Havalimanı 4 mevsime de hazırlanıyor

Açılışı Ekim ayında yapılan İstanbul Havalimanı’nda, karla mücadele ve ot biçme işleri için 22 adet Massey Ferguson traktörü kullanılacağı açıklandı.



İstanbul Havalimanı yönetimi satın aldığı 22 adet Massey Ferguson marka traktör, dünyanın en büyük havalimanları arasında yer alan İstanbul Havalimanı’nda hizmet vereceği açıklandı. Tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesi, 3 terminal binası, 6 pist ve 500 uçak kapasitesine sahip olacak havalimanının ilk etabı, 29 Ekim’de düzenlenen resmi törenle açılmıştı. Hiç bir hava koşulunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını titizlikle sürdüren, bu kapsamda makine ve araç yatırımına yönelen şirket, kış mevsiminde karla mücadelede, yaz mevsiminde ise ot biçmede kullanmak üzere 22 adet Massey Ferguson marka traktör satın aldı.



Traktör filosuyla, kar yağışlı zamanlarda Apron ve uçak park sahalarının kar temizliğinde kullanılacak, Apron ve Taxi yolu çevresinde kar küreme ve süpürme işlemi yapılacak. Aynı zamanda traktörlere takılan buz önleyici sıvı serpme ataşmanı ile de buzlanma önlenecek. Traktörler, karlı günler dışında yıl boyunca ot biçme ve alan düzenleme gibi çeşitli başka işlerde de kullanılacak.



AGCO Ülke Satış Müdürü Has: "bizim için büyük bir gurur vesilesi oldu"


AGCO’nun Massey Ferguson markasının havalimanlarında değerlendirilmesinin çok eskilere dayandığını belirten AGCO Türkiye Ülke Satış Müdürü Mete Has, Avrupa’da birçok havalimanında Massey Ferguson traktörlerin kullanıldığını söyleyerek, "Örneğin bu havalimanlarından biri de 50’nin üzerinde Massey Ferguson’un kullanıldığı Frankfurt Havalimanı. Dünyada büyük ses getiren İstanbul Havalimanı projesinde Massey Ferguson markamızla yer almak bizim için büyük bir gurur vesilesi oldu. Yeni havalimanında markamızın tercih edilmesi, yer hizmetleri sektöründe de ürünlerimizin kalitesinin bir nevi tescili oldu" dedi.


Kar küreme konusunda belediyeler, karayolları ve havalimanlarının yıllardır özel araçlar ve ekipmanlar kullandığını aktaran Mete Has, "Son yıllarda traktörlerin kullanılmasına doğru bir trend gelişti. Çünkü traktör çok basit ve hızlı bir şekilde aksesuar ve ataşmanları takıp çıkarılabilen, anında bambaşka amaçlı bir makinaya dönüşebilen bir araç. Ayrıca farklı ekipmanlar takılarak farklı amaçlar için yıl boyu kullanılabiliyor" diye konuştu.



7/24 servis hizmeti sunulacak


Dünyanın birçok yerinde Massey Ferguson kullanıldığını ve memnun olan büyük bir müşteri kitlesi bulunduğunu belirten Has, "Massey Ferguson markası halka mal olmuş, Türkiye’deki en eski markaların başında geliyor. Ülkemizde üretilmesi ve kullanılmasının neredeyse 60 yıllık bir geçmişi olduğu düşünülürse, hala Türkiye’deki ilk 3 markadan birisi olmasında, şimdiye kadar sunulan ürün ve hizmet kalitesinin, arkasında duran başarılı ve özverili satış ve sonrası hizmetler ile güçlü bayi ağının büyük önemi var. AR-GE’ye 1 milyon doların üzerinde para harcayan AGCO’nun en önemli markalarının başında geliyor" ifadelerini kullandı.


Havalimanında 7/24 servis hizmeti sunacaklarını dile getiren Mete Has, “MFCare olarak sunduğumuz uzatılmış garanti ve servis sözleşmeleriyle İstanbul Havalimanı’nda üstün ve kaliteli hizmet sunma süremizi artırmayı hedefliyoruz. Bu traktörler garanti süresi ve dışında da 7/24 hizmet almaya devam edecekler" dedi.


Has, MF Care adını verdikleri uzatılmış garanti anlaşmasının tüm Massey Ferguson sahiplerine sunulabilen bir hizmet olduğunu sözlerine ekledi.



Sabiha Gökçen’in ardından İstanbul Havalimanı


Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da Massey Ferguson traktörlerinin tercih edildiği belirtilirken; İstanbul Havalimanı’na teslimatı, Armaksa A.Ş. tarafından yapıldığı bildirildi. Armaksa, MF makine parkının kesintisiz olarak hizmet vermesi konusunda da teknik destek de sağlamaya devam edeceği açıklandı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 10:00
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