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Ekonomi İstanbul Havalimanı 15-21 Nisan'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Ekonomi

İstanbul Havalimanı 15-21 Nisan'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-28 14:55:00 -
İstanbul Havalimanı 15-21 Nisan'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 15-21 Nisan'da günlük ortalama 1424 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 15-21 Nisan dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

 Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1424 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

 İstanbul Havalimanı'nı günlük 1314 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1306 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi.

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