İstanbul’un bazı ilçelerinde kar yağışı şiddetini arttırdı. Kentte kamu kurum ve kuruluşları saat 15.30’da mesailerini noktaladı. Peki, İstanbul’da kaç gün daha kar var?

İstanbul hava durumu! İstanbul'da kar ne zamana kadar yağacak, kar yağışı ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Marmara'nın güney ve doğusu, Malatya ve Adıyaman çevreleri ile Konya, Karaman, Gaziantep ve Kilis için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve doğusunda görülecek kar yağışlarının yer yer kuvvetli rüzgar ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinde orta kuvvette (5-15 santimetre) olması bekleniyor.

Yarın akşam saatlerinden sonra ise Malatya ve Adıyaman çevrelerinde görülecek kar yağışlarının Malatya il geneli ile Adıyaman'ın kuzeyinde yoğun (20-50 santimetre) olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışlarının yarın sabah saatlerinden itibaren Konya il merkezi ve güneyi ile Karaman'ın batısında yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli (8-25 santimetre) olması bekleniyor.

Yarın akşam saatlerinden sonra Gaziantep il geneli ile Kilis'in kuzeyinde görülecek kar yağışlarının ise yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli (10-25 santimetre) olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışı nedeniyle, başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün oluğu yerlerde çığ riski ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Akdeniz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Akdeniz'de beklenen yağışların, sabah saatlerinden itibaren Mersin ve Adana, öğle saatlerinden sonra Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak, 200 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun olmak üzere kuvvetli, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, gece saatlerinde Adana ve Mersin'de, 26 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra ise bölgenin doğusunda etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Muhtemel buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksamalar, kıyılarda yağış anında kuvvetli rüzgar ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.