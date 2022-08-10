Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde sağanak yağış sebebiyle kanalizasyon ve su tahliye kanalları patladı. Caddeler sular altında kalırken pek çok dükkanda hasar oluştu. Bu sebeple İstanbul'da yağışların kaç gün devam edeceği merak ediliyor.

İstanbul hava durumu | İstanbul yağış kaç gün sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; İstanbul'un batısı için şiddetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; halen İstanbul'un batı çevrelerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde bugün (Çarşamba) öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.