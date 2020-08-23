Hava bugün nasıl olacak? Evden dışarıya çıkmadan önce milyonlarca kişi hava durumunun nasıl olacağını araştırıyor. İstanbul’da havanın kaç derece olacağı, yağmur yağıp yağmayacağı sık sık internetten araştırılıyor. Peki, İstanbul’da hava kaç derece.

İstanbul hava durumu anlık

Hava koşuları gün içerisinde de değişiklik gösterebiliyor. Pek çok kişi İstanbul’da ilçe ilce anlık hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden anlık, günlük, beş günlük hava durumuna ulaşmanız mümkün.

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İstanbul hava durumu MGM

İstanbul ağustos ayı ortasında üst üste sağanak yağışın etkisi altındaydı. Vatandaşlar bu sebeple son günlerde sık sık yağmur yağıp yağmayacağını araştırıyor. İstanbul hava durumuna “mgm.gov.tr” adresinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul hava durumu 15 günlük

Bazı kişiler ise uzun soluklu hava tahminlerini merak ediyor. Şehir değiştirecek olanlar ya da plan yapanlar İstanbul’da gelecek 15 günde havanın nasıl olacağını merak ediyor. Uzun soluklu hava tahminleri yapmak mümkün ancak 4-5 günlük tahminlerin daha kesin olduğu ifade ediliyor. İnternet üzerinden ya da çeşitli uygulamalardan 15 günlük tahminlere ulaşabilirsiniz.

Marmara bölgesi hava durumu

Marmara Bölgesi hava durumunu da MGM resmi internet sitesinden hızlıca ulaşmanız mümkün.

Bugün hava nasıl olacak?

Pek çok kişi bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. İstanbul için önümüzdeki günlerde sıcaklığın mevsim normallerinde geçmesi bekleniyor.