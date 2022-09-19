İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Ölçütleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.
Son Başvuru Tarihi : 04.10.2022
Adres : Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok. No:1 Avcılar/İstanbul -- Tel: 0212 422 70 00
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