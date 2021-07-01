İstanbul Gedik Üniversitesi'nin mühendislik alanındaki başarısı tescillendi

MÜDEK, ülkemizdeki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye'de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.

MÜDEK;

• Mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.

• MÜDEK Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE-European Network forAccreditation of EngineeringEducation) üyesidir.

• EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.

• Washington Accord imzacısıdır (üyesidir).

MÜDEK; European Network forAccreditation of EngineeringEducation (ENAEE) yetkilendirilmiş olan bir kuruluş olduğundan, MÜDEK tarafından akredite edilmiş olan lisans programlarımız aynı zamanda EUR-ACE etiketini de almaya hak kazanmış oldular. Bu etiket, Avrupa'da diplomaların denkliğini belirlemede çok fayda sağlamaktadır. Bunun yanında MÜDEK, International EngineeringAlliance (IEA) şemsiyesi altındaki Washington Accord'un (WA) imzacısı (tam üyesi) olmaya da hak kazanmıştır. WA akreditasyonu ABD ve tüm dünyada tanınırlığı sağlamaya yönelik bir uluslararası üst sözleşme yapısıdır.

MÜDEK akreditasyonu, mezunlarımız için uluslararası standartlara uygun bir eğitim almış oldukları konusunda bir güvence anlamına gelmektedir.

Üniversitelerden ve sanayiden gönüllü çalışan, değerlendirilen kurumla ilişkisi bulunmayan uzmanlar tarafından yürütülmekte olan MÜDEK değerlendirmeleri sonucu verilen bu akreditasyon; mezunların temel mühendislik alt yapısının yanı sıra, takım çalışması, tasarım, iletişim, proje yönetimi gibi becerilere ve mühendislik uygulamalarının çevreye, güvenliğe etkileri ve etik uygulamalarla ilgili bilgiye sahip olmaları konusunda da bir güvence anlamı taşımaktadır."