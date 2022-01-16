  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Oktay Kaynarca'dan yeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kararı! Son Efsane sözleri deprem etkisi yaptı

Almanya’da sahtecilik patladı: Binlerce kişi soruşturuluyor

Gönül Dağı'nda 'ölüm' haberi yıktı! Kimse inanamadı

Fransız isim seçim vaadi olarak Türkiye'yi hedef aldı: Ankara'yı oraya sokmayacağım

Çin ile gerilim artınca harekete geçtiler! Asya ülkesinden Patriot kararı

Ayçiçek yağına indirim yaptıklarını açıkladılar

Ülkede korona alarmı verildi! 2 haftada 50 kat arttı

Fatih Erbakan’dan çok sert sözler: Düzgün tek bir projeniz var mı?

16 Ocak 1946: CHP İktidarı Tarafından Sendikaların Tamamının, Altı Gazete ve Derginin Süresiz Kapatılması

Ne dolar ne altın! Yetkili isim üstüne basa basa uyardı: Hiçbiri bunun kadar kazandırmaz! Hemen alın
Ekonomi İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

İstanbul Gedik Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanla duyurduğu kadrolara öğretim elemanları alacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 14:28:00 -
İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların;

1. Özgeçmiş(YÖK Formatında)

2. 2 Adet Fotoğraf

3. Nüfus Cüzdan Sureti

4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri(Profesör ve Doçent adaylar için Doçentlik Belgesi) ile yurtdışından alınmış Diploma, unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan başvuru dosyalarını Profesör ve Doçent adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (14.01.2022-28.01.2022) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Profesörler için 6 takım, 1 adet Hard Copy-5 adet CD/USB olacak şekilde, Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım, 1 adet Hard Copy-3 adet CD/USB olacak şekilde)

5. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

6. Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/idaribirimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatma-metinleri) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

a. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni”

b. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Açık Rıza Metni”

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, 14.01.2022 tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 28.01.2022)

İlanlar ile ilgili tüm bilgiler, başvuru koşulları ve başvuru belgesi Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay