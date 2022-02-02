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Ekonomi İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan ilanda öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 14:46:00 -
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İstanbul Gedik Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim elemanı alınacak.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacak.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.(Son başvuru tarihi 16.02.2022)

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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