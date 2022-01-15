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Ekonomi İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alınacak
Ekonomi

İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alınacak

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden Araştırma Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 16:15:00 -
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İstanbul Gedik Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacak.

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