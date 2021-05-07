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Ekonomi İstanbul Galata Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İstanbul Galata Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak

İstanbul Galata Üniversitesi açıkladığı bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca belirtilen kadrolarına 19 öğretim üyelesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 14:09:00 -
İstanbul Galata Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Adayların,   6698   sayılı   Kişisel   Verilerin   Korunması   Mevzuatı   Uyarınca   Akademik Personel  Adayı  Açık  Rıza  Metnini  vermeleri  gerekmektedir.  Başvurmak  istedikleri  bölüm  ve kadro unvanının yer aldığı imzalı başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, e-Devlet kapısından  onaylı  lisans,  yüksek  lisans  ve  doktora  (uzmanlık)  mezuniyet  belgeleri,  yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesi, İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da  ÖSYM  tarafından  eşdeğer  kabul  edilen  yabancı  dil  sınavı),  Doçent  ve  Profesör  kadrosuna başvuranların  onaylı  doçentlik  belgesi  ile  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  kapsayan  dosyalarını süresi içinde, Dr. Öğretim Üyesi ve Doçent kadrosuna başvuranların 1 adet basılı kopya ve 3 adet dijital kopya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak, Profesör kadrosuna başvuranların 1 adet basılı kopya ve 5 adet dijital kopya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak 7.5.2021 tarihinden itibaren 15 gün zarfında teslim etmeleri gerekiyor.

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