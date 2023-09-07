İstanbul fuarından ihracata "gıda takviyesi"

Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı WorldFood İstanbul, bu yıl 31. kez kapılarını açtı. Fuarda, 44 ülkeden bin 500’e yakın yerli ve yabancı katılımcı firma 14 holde, yaklaşık 40 bin metrekare alanda stant açtı.

Türkiye tarihinde bugüne kadar en büyük gıda fuarının düzenlendiğini ifade eden İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı; 60 binin üzerinde ziyaretçinin hedeflendiğini dile getirdi. Taycı, Türkiye geneli hububat sektörü ocak-ağustos dönemi ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 8 milyar dolara, İHBİR'in ihracatının ise yüzde 14,31'lik artışla 2 milyar 376 milyon dolara yükseldiğini belirtti.

Üretici ile ihracatçıyı buluşturdu

Fuar 6-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. WorldFood İstanbul Fuarı’nın, yabancı firmaların Türk gıda sektörünü keşfetmesi, sektördeki önemli üreticilerle ve ihracatçılarla iletişim kurması ve ülkemiz ürünlerini tanıması için önemli bir platform niteliği taşıdığına dikkat çeken Taycı, şu anda 180 ülkeye aktif ihracat yapıldığını ifade etti.

Taycı, “Amacımız, özellikle Ticaret Bakanlığı’nın en son açıklamış olduğu Turquality programı kapsamında sektör kurulumuzla birlikte alacağımız kararlarla bazı pazarlarda daha etkin olmak, oralarda marka bilinirliğimizi daha fazla aktif hale getirmek. Ülkeler bazında Kuzey Amerika, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'yı hedef olarak belirledik. Bu ülkelerde birtakım aktiviteler yapmak istiyoruz. Uzak Doğu'da Japonya ve Kore'de önemli faaliyetlerimiz var. Kore'de özellikle şekerli mamuller grubunda son 4 yılda yaklaşık yüzde 400'lük bir büyüme gerçekleşti.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ihracatının önemli kalemlerinden olan hububat ve bakliyat sektörünün ihracatını artırmaya devam ettiklerini dile getiren Taycı, “Türkiye geneli hububat sektörünün ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,9 artışla 1 milyar 152 milyon dolara ulaşırken, İHBİR'in ağustos ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 17,7 artışla 337 milyon dolar olarak gerçekleşti." dedi.

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