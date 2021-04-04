İstanbul Fırkateyni için tarih verildi

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere "İstif Sınıfı Fırkateyn Projesi" hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dere, yerli ve milli imkanlarla üretilen İstanbul Fırkateyni’nin 2023 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edileceğinin bilgisini paylaştı.

2023 yılında teslim edilecek

Musin Dere, İstif Sınıfı Fırkateyn Projesi'nin ilk gemisi olan İstanbul Fırkateyni’nin 2023 yılı içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesinin planlandığını ifade etti.

Dere, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türk Deniz Kuvvetlerimizin Akdeniz ve Karadeniz’de artan mevcudiyet gereksinimini karşılamak üzere, MİLGEM ADA Sınıfı Korvet Projesinin devamı niteliğindeki İstif Sınıfı Fırkateyn Projesi 27 Eylül 2019 tarihinde başlatılmıştır. ADA Sınıfı Korvetlerden edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile kısa sürede tasarım faaliyetleri tamamlanmıştır. Geminin ana yüklenicisi STM A.Ş. sorumluluğunda, ASELSAN, HAVELSAN, METEKSAN gibi savunma sanayii şirketlerinin alt yükleniciliğinde devam eden projenin inşa faaliyeti Bakanlığımız Tersaneler Genel Müdürlüğü bağlısı İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam etmektedir.

Tüm dünyada pandemi nedeniyle yaşanan olumsuzluklara rağmen Bakanlığımızca alınan ilave tedbirler ile takvimde bir gecikme olmaksızın 23 Ocak 2021 tarihinde icra edilen törenle Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleri ile İstif Sınıfı Fırkateyn Projesinin ilk Gemisi olan İSTANBUL (F-515) Fırkateyni denize indirilmiştir. Yerlilik oranı artan MİLGEM Projesinin 5’inci, İstif Sınıfı Fırkateyn Projesinin ilk Gemisi olan İSTANBUL Fırkateyni’nin bir gecikme olmaksızın 2023 yılı içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilmesi planlanmaktadır."