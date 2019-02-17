İstanbul Finans Merkezi’ne katılım desteği
İstanbul’un finans merkezi olma sürecine katkıda bulunmak istediklerini belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü Göktaş, bu konuda üzerlerine düşeni yapacaklarını da vurguladı.17 Şubat 2019 Pazar 09:47
Katılım bankaları, önümüzdeki günlerde ekonomi yönetiminin gündemini meşgul edecek olan İstanbul Finans Merkezi’yle ilgili hazırlık sürecinde etkin rol olacak. İstanbul’un finans merkezi olma sürecine katkıda bulunmak istediklerini belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü ikram Göktaş, bu konuda yapılacak çalışmalara destek vereceklerini söyledi.
Göktaş, Türkiye’nin İslami finans merkezi haline gelmesi konusunda üzerlerine düşeni yapacaklarını da vurguladı.
Kamu ve özel sektör katılım bankalarının pazar paylarının yüzde 5’i aştığını kaydeden Göktaş, “Bu oranı hızla yukarılara çekmeyi, 2025’te yüzde 15’e taşımayı hedefliyoruz” dedi.
Göktaş, Vakıf Katılım olarak 3 yılda Türkiye genelinde 91 şube açtıklarına işaret ederek, “Katılım bankacılığını tüm yurt sathına yaymaya çalışıyoruz. İnşallah 2019’da şube sayımızı 110’a çıkaracağız. Bu sayede bütün vatandaşlarımız, katılım bankacılığıyla tanışma şansı bulabilecek” şeklinde konuştu.
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