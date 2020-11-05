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Gündem İstanbul Fatih'te otel yangını!
Gündem

İstanbul Fatih'te otel yangını!

İstanbul Fatih'te bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 04:39:00 -
İstanbul Fatih'te otel yangını!

Verilen bilgiye göre, İstanbul Fatih'de Aksaray Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunan 7 katlı otelin bordum katında elektrik hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otelde kalanlar itfaiye ve çalışanlar tarafından tahliye edilirken, yangın çalışmalar sonucu söndürüldü.

Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı yangın otelde hasara yol açtı.

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