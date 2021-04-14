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Yaşam İstanbul esnek mesai saatleri | İstanbul kamu çalışma saatleri
Yaşam

İstanbul esnek mesai saatleri | İstanbul kamu çalışma saatleri

İstanbul’da mesai saatleri nasıl olacak? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle kısmi kapanma dönemi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kamuda esnek çalışma saatlerinin uygulanacağını belirtti. Peki, İstanbul’da kamu çalışanları hangi saatlerde iş başı yapacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-14 16:46:00 -
İstanbul esnek mesai saatleri | İstanbul kamu çalışma saatleri

Koronavirüs vaka sayıları 60 bine yaklaştı. Bu sebeple kısmi kapanma dönemi başlatıldı. Kamu çalışanları da mesai saatlerinin nasıl değiştiğini araştırmaya başladı.

İstanbul esnek mesai saatleri | İstanbul kamu çalışma saatleri

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabın açıklama yaptı. Yerlikaya, “Kıymetli İstanbullular, Kamu kesiminde; Güvenlik, Sağlık, Acil çağrı, Arama/kurtarma hizmetleri hariç, mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlenmiştir. İdari izin kapsamındaki personele gerekli kolaylık gösterilecektir" denildi.

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