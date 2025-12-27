  • İSTANBUL
İstanbul Esenyurt'ta otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
Gündem

İstanbul Esenyurt'ta otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul Esenyurt'ta otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde otobüs şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda seyir halindeki servis midibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralananlar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıyor.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

 

Ölü ve yaralılar var!

Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 9 kişi ise yaralandı.

Valilikten açıklama

Kazaya ilişkin İstanbul Valiliği şu ifadelere yer verdi:

"27.12.2025 Cumartesi günü saat 17.10 sıralarında Esenyurt İlçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan bir servis minibüsü yağıştan dolayı boş araziye devrilmiştir.

Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, l'i ağır 9 kişi de yaralanmıştır.

Yaralanan vatandaşlarımız, sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır."

