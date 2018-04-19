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İstanbul Esenyurt'ta çıkan yangında dumandan etkilenen 12 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta gece saatlerinde 5 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

19 Nisan 2018 Perşembe 09:34
İstanbul Esenyurt'ta çıkan yangında dumandan etkilenen 12 kişi kurtarıldı

Yangın Esenyurt, Selahaddin Eyyubi Mahallesinde gece saat 02:30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 1559. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının dairesinden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri önce yardıma koştu daha sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın çıkan daireye müdahale etti.

12 KİŞİ MAHSUR KALDI

Yangının çıktığı daireden yükselen dumanlar apartmanın içini tamamen sarınca üst katlarda oturan vatandaşlar da evlerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalan ve dumandan etkilenen vatandaşları merdiven yardımıyla tek tek tahliye etti. İtfaiye ekipleri aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 12 kişiyi kurtardı. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen çok sayıda sağlık ekibi de dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahaleyi yaparak çevredeki hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangın çıkan dairede maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 09:34
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