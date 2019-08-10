İstanbul, Erasmus+ projelerinde ilk sırada

İSTANBUL (AA) - Erasmus+ Programı 2019 yılı proje başvurularında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 199 projesi hibe desteği almaya hak kazandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Erasmus+ Programı 2019 yılı kapsamında yüksek öğretim, okul eğitimi, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, gençlik ve spor alanlarında hazırlanan projelere hibe desteği veriliyor. Türkiye'de eğitim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kamu kurumları, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları hibe desteği için proje başvurusunda bulundu.

Erasmus+ Programı 2019 yılı kapsamında, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Ulusal Ajansına sunulan ve hibe desteği almaya hak kazanan 199 proje hazırladı.

Projelerin alt dağılımı, "KA2 yani iyi uygulamaların değişimine yönelik stratejik ortaklıklar altında 136 proje", "KA1 mesleki eğitim 51 proje", "KA1 okul eğitimi 7 proje" ve "KA1 yetişkin eğitimi 5 proje" şeklinde sıralandı.

Başvuru yapan kurumlara 6 milyon 114 bin 227 avro tutarında proje hibe desteği verilecek. Projeler sayesinde öğretmen ve öğrencilerin hareketlilik faaliyetleri desteklenerek, kurumsal ve uluslararası kapasitelerinin artırılması sağlanacak.

- "Kendimizi geliştirmek ve farklı uygulamaları tanımak için çaba harcıyoruz"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Erasmus+ Programı'nın eğitimciler tarafından büyük ilgiyle karşılandığını ifade etti.

Ülke genelinde kabul edilen proje başvuru sayısı bakımından İstanbul'un birinci sırada yer aldığına işaret eden Yazıcı, şöyle devam etti:

"Kültürel yakınlaşmayı sağlayan Erasmus+ Programı kapsamında yapılan projelerimizden 199'u kabul edildi. Biz bunu çok olumlu karşılıyoruz ve ileride daha da çok sayıda kurumumuzun Erasmus+ Programı'ndan yararlanacağını öngörüyoruz. Toplam bütçesi hayli yüksek olan proje hibeleri Erasmus+ Programı'nın önemini eğitim hayatımızda daha anlaşılır hale getirmektedir. Sosyal içerme, fırsat eşitliği, duyarlı vatandaş olma bilincinin geliştirilmesi yanında eğitim alanında çoklu iş birliğinin yolunu açan projelerimiz yetişkin, okul ve mesleki teknik eğitimi kapsamaktadır. Biz projelerin ciddi faydalarını görüyoruz zira çocuklarımıza, geleceğimize yatırım yapıyoruz."

Yazıcı, projelerin öğrenmek ve yeni kültürler tanımak için fırsat sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kendimizi geliştirmek ve farklı uygulamaları tanımak için çaba harcıyoruz. Bunun içindir ki Erasmus+ Programı kapsamında en çok proje üreten şehirlerden birisiyiz. Somut getirisi olan yenilik ve iyi uygulamaların değişimi ile bireylerin öğrenme hareketliliği projelerinin eğitim ortamlarımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.



