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İstanbul Emniyeti'ne yeni atamalar

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde il içi Emniyet Müdürü atamaları yapıldı. Diyarbakır’dan İstanbul’a tayin olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Abdurrahman Soğuksu, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 22:27:00 -
İstanbul Emniyeti'ne yeni atamalar

Batı'dan Batı'ya ve Doğu İlleri'ne tayinlerin açıklanmasının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde de il içi atamalar açıklandı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla; terfi aldığı için Rize'ye tayini çıkan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Gökhan Nazlım'ın yerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen 3. Sınıf Emniyet Müdürü Abdurrahman Soğuksu atandı. Soğuksu'nun 11 yıllık terör tecrübesi var. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne tayin olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Tınas'tan boşalan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne Muhammed Hanifi Zengin atandı.

İlçe müdürlerinde rotasyon

Bir yılı aşkın süredir başarıyla görev yapan İstanbul Emniyeti Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Süleyman Gökdemir ise yerini korudu. İstanbul'da bazı ilçelerin emniyet müdürlerinde de değişlikliğe gidildi.

Kaynak: Sabah

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