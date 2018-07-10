İstanbul Emniyetinden Sarallar opeasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Savas Saral ve grubuna operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli İzmir, Manisa ve Rize’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Savaş Saral ile birlikte toplam 7 kişi gözaltına alındı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü geçtiği açıklamada "Yapılan çalışmalarda; İlimiz genelinde “Tehdit”, “Yağma”, “Gasp”, “6136 SKM”, “Ruhsatsız Silah ve Mermi Ticareti”, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun kılma”, “Rüşvet Almak ve Vermek”, “Başkasına ait Kimlik Bilgilerinin Kullanılması”. “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme” ve “Hakaret” suçlarını işledikleri anlaşılan S.S. isimli şahsın liderliğindeki bir suç örgütüne yönelik 10.07.2018 günü İstanbul merkezli İzmir, Manisa ve Rize’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda (7) şahıs yakalanmış, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ve 128 adet fişek ele geçirilmiştir" denildi.