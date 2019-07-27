İstanbul Emniyet'inde kritik atamalar! Gasp Büro'daki tüm personelin görev yerleri değiştirildi İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği'nde çalışan tüm personelin görev yerleri değiştirildi.

İstanbulEmniyet'indeki Gasp Büro Amirliği'nde görevli emniyet amiri, komiser ve polis rütbesindeki 139 personelin İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla görev yerleri değiştirildi. Gasp Büro Amirliği'nden alınan personelin ilçe emniyet müdürlüklerine görevlendirildikleri öğrenildi.

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