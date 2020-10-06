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Aktüel İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kalekol denetledi
Aktüel

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kalekol denetledi

Yeniakit Publisher
2020-10-06 22:48:56 -
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kalekol denetledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Okmeydanı'ndaki kalekolda denetlemelerde bulundu ve esnafı ziyaret etti.

Kalekolda görev alan polisleri denetledikten sonra vatandaşlarla sohbet eden Aktaş, açık olan iş yerlerine kısa ziyaretlerde bulundu.

Basın mensuplarına açıklama yapan Aktaş, şunları söyledi:

"İstanbul'daki huzur uygulamalarımız devam ediyor. Bugün de Beyoğlu, Okmeydanı, Kağıthane civarında uygulamalarımıza devam ediyoruz. Halkımızın huzur ve güvenliği için her noktada her gece belli saatlerde, belli aralıklarla şok uygulamalarımız devam edecek. Bugün gün boyunca aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı, 129 şahıs yakalandı, gece 12'ye kadar da uygulama devam edecek."

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