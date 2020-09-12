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Aktüel İstanbul Emniyet Müdürlüğünden "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması açıklaması
Aktüel

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması açıklaması

Hava, kara ve denizden gerçekleştirilen uygulamada 141 bin 240 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 329 şüpheli yakalandı - Umuma açık 778 iş yeri denetlendi, 831 araca işlem yapıldı, 29 araç trafikten men edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-12 04:04:31 -
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması açıklaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün 150 noktada toplam 1525 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında 141 bin 240 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığını, çeşitli suçlardan aranan 329 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, hava, kara ve denizden gerçekleştirilen uygulamanın 150 noktada toplam 1525 personelin katılımıyla yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 141 bin 240 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 329 şüpheli ile yoklama kaçağı olan 103 kişinin yakalandığı belirtildi. 19 bin 241 araç ve 175 motosikletin kontrol edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"831 araca işlem yapılmış, toplamda 29 araç trafikten men edilmiş, 194 bin 54 lira para cezası uygulanmıştır. Umuma açık 778 iş yeri denetlenerek, 14 iş yerine işlem yapılmış ve 1122 lira idari para cezası uygulanmıştır.

28 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 145 adet fişek, 26 kök Hint keneviri, 5536.5 gram uyuşturucu madde, 164 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 5 bin 595 lira ile 100 dolar ele geçirilmiştir."

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