5 Kasım Cumartesi günü İstanbul’un bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu sebeple hangi ilçelerde elektrik kesintilerinin olacağı merak ediliyor.

İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? 5 Kasım Cumartesi İstanbul elektrik kesinti saatleri:

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BELGİN, GELİBOLU, LEYLA, RAHLE, YENER, İLBEY, ŞİRİNDERE sk bölgelerinde 05/11/2022 09:00:00 - 05/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 05/11/2022 09:30:00 - 05/11/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 857. sk bölgelerinde 05/11/2022 11:00:00 - 05/11/2022 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 05/11/2022 12:30:00 - 05/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah KADİR ÖZDEMİR, OKUL, SİVİL SAVUNMA YOLU sk bölgelerinde 05/11/2022 09:00:00 - 05/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1477., 1481., 1485., 1486., 1487., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 05/11/2022 09:00:00 - 05/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ÖKSÜZ sk bölgelerinde 05/11/2022 02:00:00 - 05/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah SANAYİ sk bölgelerinde 05/11/2022 02:00:00 - 05/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ÇINAR sk bölgelerinde 05/11/2022 17:00:00 - 05/11/2022 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah PROF. DR. KAYA ÇİLİNGİROĞLU, YEŞİLAY, ZEYTİNOĞLU sk / LEVENT mah KIVILCIM sk bölgelerinde 05/11/2022 00:00:00 - 05/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah PETROL SİTESİ YOLU sk bölgelerinde 05/11/2022 00:00:00 - 05/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah KEŞŞAF sk / GAYRETTEPE mah AYAZMADERESİ, CEMİL ASLAN GÜDER, ELİFOĞLU, ERDEMLİ, ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER, ERTEM, FAHRİ GİZDEN, FERSUN, FİKRİ GÖZE, FİKRİ ÖNEŞ, GÖKTÜRK, GÜL ACARA, GÜL ACARA ALT, GÜLFEM, GİRNE, HUZUR, NURGÜL, SEBAT, SERGÜL, TAYLAN, VEFABEY, YILDIZ POSTA, ÖMER BEŞİKTAŞ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah ALİ SAMİ YEN, BÜYÜKDERE, LİKÖR YANI, MEVLÜT PEHLİVAN, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, ÖZTÜRK sk bölgelerinde 05/11/2022 00:00:00 - 05/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah PROF. DR. KAYA ÇİLİNGİROĞLU, YEŞİLAY, ZEYTİNOĞLU sk / LEVENT mah KIVILCIM sk bölgelerinde 05/11/2022 00:00:00 - 05/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah ALKARANFİL, BERRAK, FİGEN, GÖNÜLLER ARALIĞI, HARDAL, KARANFİL ARALIĞI, KRİZANTEM, LALE, LEVENT, MEKTEP, MENEKŞELİ, SÜLÜNLÜ, SÜMBÜL, TEKİRLER, YENİSÜLÜN, ŞEFİK, ŞENER, ŞENOL sk bölgelerinde 05/11/2022 09:00:00 - 05/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, ESEN sk bölgelerinde 05/11/2022 10:00:00 - 05/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah CEBECİ, ERATA, KARAN sk bölgelerinde 05/11/2022 10:00:00 - 05/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU mah sk bölgelerinde 05/11/2022 13:00:00 - 05/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah DIRGAZ, FATİH SULTAN MEHMET, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KURTULUŞ, SAMYELİ, ZAMAN, ÇAMOLUK sk / FATİH mah BEYZA, CANGÜL, CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANİK, CEREN, CEVİZ, FATİH SULTAN MEHMET, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, PEKMEZ DERESİ, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 05/11/2022 09:00:00 - 05/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah BERRAK ÇIKMAZI, BEŞEVLER, ELBASAN, EMEL ÇIKMAZI, EMİROĞLU ÇIKMAZI, ON EVLER, ÇATALCA sk bölgelerinde 05/11/2022 11:00:00 - 05/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 204., 220/1., AKSARAY, FATİH sk bölgelerinde 05/11/2022 09:00:00 - 05/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce -GÜZELYURT(HARAMİDERE) mah sk / MEVLANA mah sk bölgelerinde 05/11/2022 09:00:00 - 05/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, DİNÇ, FATİH1, G-153, G-155, G-19, G-20, G-21, G-22, G-23, G-24, G-448, G-600, G-601, G-602, G-603, G-604, G-606, G-607, G-608, G-609, G-610, G-611, G-612, G-614, G-615, G-616, G-617, G-739, G-752, G-771, GALATA, TEVFİK FİKRET sk // ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 336., 337., 378., 383., 393., 394., 395., 397., 445., 446., 447., 448., CEYLAN, MANDIRA sk / İNÖNÜ mah CEYLAN, MANDIRA sk bölgelerinde 05/11/2022 09:00:00 - 05/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2607. sk / ŞEHİTLER mah 2603., İNCİ sk bölgelerinde 05/11/2022 09:00:00 - 05/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 340., 354., 355., 365., 373. sk bölgelerinde 05/11/2022 09:00:00 - 05/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah HARAMİDERE YOLU sk ADİLE NAŞİT BULVARI bölgelerinde 05/11/2022 09:00:00 - 05/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1221., 1240., 1241., 1242., 1243. sk bölgelerinde 05/11/2022 09:00:00 - 05/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 1569. sk / BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1476., 1477., 1478., 1483., 1491., 1492., 1502., 1503., 1507., 1509., 1510., 1569., 1576., 1577., AHMET ARİF sk / ÇINAR mah 1410. sk bölgelerinde 05/11/2022 09:00:00 - 05/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah ÜNVERDİ sk / PINAR mah 1222., 1240., 1244., 1245. sk bölgelerinde 05/11/2022 09:00:00 - 05/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah BOŞNAK HIDIRBEY, BOŞNAK HÜSEYİN, PAŞA BABA, REŞADİYE, RÜSTEM ÇIKMAZI, İMAM RÜSTEM sk bölgelerinde 05/11/2022 09:00:00 - 05/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk / MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, ERKAM, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, MERSİN, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 05/11/2022 10:00:00 - 05/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.GÜNEŞ, 1.NEŞE, 1.SARNIÇ, HIZIR, ORMANTEPE YOLU, SANAT sk bölgelerinde 05/11/2022 10:00:00 - 05/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah KARADAL, PELİT, SAVUR sk bölgelerinde 05/11/2022 09:00:00 - 05/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah NATO, OĞUZELİ, YILDIZ, YILMAZ sk / YEŞİLCE mah AYTEKİN, BARBAROS, DAHİ, DAMAR, YILMAZ, ÇELİK, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 05/11/2022 17:30:00 - 05/11/2022 20:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah CENDERE sk bölgelerinde 05/11/2022 01:00:00 - 05/11/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah HÜNKAR sk / ÇELİKTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET, HALİM, HAYAT, KUBİLAY, ZİYAPAŞA sk bölgelerinde 05/11/2022 01:00:00 - 05/11/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah CENGİZ TOPEL, OKUL ARKASI, YURDANUR, ÖZGE, İSTİKLAL sk bölgelerinde 05/11/2022 09:30:00 - 05/11/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AYGÜN, BAŞAR, CENGİZ TOPEL, ELİBOL, GÜLAÇAN, GÜNEŞ, HELAL, MİNE, SABIR sk bölgelerinde 05/11/2022 09:30:00 - 05/11/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce -REŞİTPAŞA mah sk bölgelerinde 05/11/2022 00:00:00 - 05/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah SÜMER sk bölgelerinde 05/11/2022 03:00:00 - 05/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AOS 34., AOS 36., AOS 37., AOS 39., AOS 51., AOS 52., AOS 54. sk bölgelerinde 05/11/2022 09:00:00 - 05/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 3., 7.CD, ARAP BÜLBÜLÜ, BEYAZ LEYLAK, EKİNDENİZ, ERENLER, GÜLGONCA, HOROZ İBİĞİ, KARAÜZÜM, LALEZAR, MELİSA, SUDEM ÇIKMAZI, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN, YENGEÇ, ŞAKAYIK ÇİÇEĞİ, ŞEFİKA sk / ZEKERİYAKÖY mah 1., 3., 4, 5, ALA SERÇE, ALAÇAM., ARAP BÜLBÜLÜ, GÜLİBRİŞİM, HERCAİ MENEKŞE , HOROZ İBİĞİ., ITIR ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI., MELİSA, MERSİN AĞACI, NERGİSLER ÇIKMAZI, İNCİ. sk bölgelerinde 05/11/2022 10:00:00 - 05/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKSOY, ARMAĞAN, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, ERYILMAZ, GÜR, MAVİGÖK, MECLİS, SİYAMİ KÖYLÜ sk bölgelerinde 05/11/2022 09:00:00 - 05/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 05/11/2022 10:00:00 - 05/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, MÜSELLES sk bölgelerinde 05/11/2022 00:00:00 - 05/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah ALİ SAMİ YEN sk bölgelerinde 05/11/2022 09:00:00 - 05/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ERSİN, HAFİK, ÇAMLICA sk bölgelerinde 05/11/2022 10:00:00 - 05/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2395., 2396., 2412., 2413., 2414., 2415., 2416., 2417., 2850/3., 2851., 2854., 2858., 2861., 2862., 2863., 2864., 2865., 2866., 2867., 2868., 2869., 2870., 2870/1., 2874. sk bölgelerinde 05/11/2022 09:30:00 - 05/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYKOZ

05.11.2022 09:00 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak RIFAT PAŞA

05.11.2022 10:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ÇARŞAMBA, KÖYİÇİ, ESKİ FENER YOLU

KARTAL

05.11.2022 13:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak REYHAN, APAYDIN, TURAN, AYBARS, TAYFUN, BERCESTE, İŞÇİMENLER, KİRAZDALI, PEKER

PENDİK

05.11.2022 12:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ZAMBAK, KOVAN, NURHAK, ZİNCİR, SÜREYYA, HİSSEDAR, RİTİM, GÖÇBEYLİ YOLU

05.11.2022 12:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ÖDÜL, BİNDALLI, SÜREYYA, CAM BÖCEĞİ, HİSSEDAR, DALYAN, GÖÇBEYLİ YOLU

05.11.2022 14:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKNUR, MAHREÇ, FİLOZOF, NAMDAR, BAŞARSLAN, ANAMUR ÇIKMAZI, E 80 BAĞLANTI YOLU

05.11.2022 14:02 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKNUR, TEKKE

SULTANBEYLİ

05.11.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DAĞISTAN, SEMERKANT, KARİZMA, OSMAN BEDRETTİN, SAİD, BALARISI, BALLICA, BALMUMU, AMİR, BELEDİYE, ATATÜRK, EMİR, BOSNA, FATİH

05.11.2022 12:00 - 14:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KADI, ADEM, TAVUKÇU YOLU, LADİN, MAKBER, MANYAS, YAZGAN, YÜCE, ZEYNEP, GÜLBAHÇE, KARACASU, ATATÜRK, TURNA, ULUHAN, HOCALAR, IŞIKLI, KEVSER, KUŞADASI, KÜBRA, REİS, BAYDAR

ÜMRANİYE

05.11.2022 10:00 - 12:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ÇOBANGÜLÜ

05.11.2022 10:20 - 14:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SEYMEN, DÖNENCE, ŞEHİT MAHMUT KOÇ, ÇELİKLER, İSHAKPAŞA, KEYİF, FERDA, MEYVELİ BAHÇE, EŞREF BİTLİS, KIRLANGIÇ, ARZUHAL, İLAHİ, KARACA, NARDALI, AKSEKİ, ADEM YAVUZ, ATATÜRK, SEVİL ÇIKMAZI

ÜSKÜDAR

05.11.2022 09:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AVŞAR KÜME, AŞAĞI 1 ŞABANÖZÜ, YOLUN ÜSTÜ MÜSLÜM, YUKARI, OĞUZLAR, YOLUN ALTI MÜSLÜM, POYRAZ KÜME, AŞAĞI SARIOBA, HIDIRŞEYH, HIRABAŞOĞLU, AŞAĞI YERLEŞİM, AŞAĞI, GÜREŞ, YUKARI SARIOBA, BABAYAKUP, ÇİMENCEĞİZ, KARŞIYAKA, KUŞLAR ŞABANÖZÜ, HACITUĞRUL 1., KUZULUK ŞABANÖZÜ, GEDİKLİ KÜME, ÇİFTLİKLER, YUKARI YERLEŞİM, GENÇALİ, KIRANHARMANI, GİRMEÇ, YAĞMURBABA, KOÇALİ ÇİFTLİĞİ, ORTA ŞABANÖZÜ, BACI., SAFRANBOLU, KARAHÖYÜK, POLATLI 2, YENİ ŞABANÖZÜ, AHLATLI, YOLUN ÜSTÜ BEYCEĞİZ, AŞAĞI 2 ŞABANÖZÜ, GÜLİSTAN, GEDİKLİ MÜCAVİR, KARAKOYUNLU, YOLUN ALTI BEYCEĞİZ, BEYLİK ŞABANÖZÜ, YAĞMURBABA MÜCAVİR, AYTAÇ, GEDİKLİ 14., GEDİKLİ 82., GEDİKLİ 80., GEDİKLİ 74., GEDİKLİ 12., GEDİKLİ 81., GEDİKLİ 75., GEDİKLİ 83., HACITUĞRUL 16., ZİYARET, HACITUĞRUL 49., HACITUĞRUL 46., HACITUĞRUL 22., HACITUĞRUL 30., YENİ YERLEŞİM BEYCEĞİZ, HACITUĞRUL 12., HACITUĞRUL 17., HACITUĞRUL 63., HACITUĞRUL 58., AŞAĞI GENÇALİ, HACITUĞRUL 113., HACITUĞRUL 77., HACITUĞRUL 76., HACITUĞRUL 158., GEDİKLİ, HACITUĞRUL 101., GEDİKLİ 72., HACITUĞRUL 74., HACITUĞRUL 104., HACITUĞRUL 99., KARAPINAR, HACITUĞRUL 60., TANACAN, GEDİKLİ 19., GEDİKLİ 2., GEDİKLİ 1., GEDİKLİ 7., HACITUĞRUL 128., GEDİKLİ 21., GEDİKLİ 3., GEDİKLİ 89., HACITUĞRUL 98., HACITUĞRUL 79., HACITUĞRUL 127., HACITUĞRUL 122., HACITUĞRUL 71., HACITUĞRUL 72., HACITUĞRUL 123., HACITUĞRUL 80., GEDİKLİ 94.