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Gündem İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?
Gündem

İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik saat kaçta gelecek? İstanbul'da şiddetli lodos etkisini sürdürüyor. Fırtına sebebiyle İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu yakasında elektrik kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar elektriğin ne zaman saat kaçta geleceğini araştırıyor. Avrupa Yakası elektrik kesintisi nasıl öğrenilir? Anadolu Yakası elektrik kesintileri

Yeniakit Publisher
2021-11-29 17:45:00 -
İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da son yılların en şiddetli fırtınalarından biri yaşanıyor. Mega kentte lodos hayatı adeta felç etti. Yaşanan aksaklıklar sebebiyle bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Peki, elektrikler ne zaman gelir?

İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul Avrupa yakasında elektrik tedariki ve arızalarıyla BEDAŞ, Anadolu Yakası'nda ise AEDAŞ ilgileniyor.

İstanbul’da yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili bilgilere BEDAŞ ya da AYEDAŞ’ın web sitesi üzerinden anlık olarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca ALO 186 üzerinden de kesintiler hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

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