İstanbul'da son yılların en şiddetli fırtınalarından biri yaşanıyor. Mega kentte lodos hayatı adeta felç etti. Yaşanan aksaklıklar sebebiyle bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Peki, elektrikler ne zaman gelir?

İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul Avrupa yakasında elektrik tedariki ve arızalarıyla BEDAŞ, Anadolu Yakası'nda ise AEDAŞ ilgileniyor.

İstanbul’da yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili bilgilere BEDAŞ ya da AYEDAŞ’ın web sitesi üzerinden anlık olarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca ALO 186 üzerinden de kesintiler hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.