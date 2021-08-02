İstanbul elektrik kesintisi son dakika! İstanbul'da elektrik kesintisi bugün
İstanbul elektrik kesintileri Türkiye genelinde son dakika elektrik kesintilerinin yaşanması sonrası merak ediliyor. İzmir, Konya, Gaziantep, Kayseri ve Hatay'dan başta olmak üzere pek çok il ve ilçede 'elektrik kesintisi' ihbarı gelmeye devama ediyor. Peki bugün İstanbul'da elektrik kesintisi nerede var? İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler…
İstanbul elektrik kesintisi son dakika haberleri merak ediliyor. Yaşanan orman yangınları nedeniyle elektrik kesintilerinin olup olmayacağı araştırılıyordu. Ege Bölgesi'nde sabah saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintilerinin bir bölümünün daha önce duyurusu yapılan 'planlı kesintiler' olduğu öğrenildi. Tüm illerde bir saat dönüşümlü olarak elektrik kesintileri yapılacağı kaydedildi. Üretim-tüketim dengesindeki sıkıntı nedeniyle yapılacak kesintilerin iki gün süreceği ifade edildi. Yatırım tesislerinin devreye alınması, arıza onarım ve bakım gibi nedenlerle yaşanan elektrik kesintilerinin ayrıntıları elektrik dağıtım şirketleri tarafından açıklandı.
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
İstanbul'da elektrik kesintisi bugün nerelerde var? İstanbul'da elektrik kesintisi bugün hangi ilçelerde olacak? İstanbul'da bugün bazı ilçelerde elektrik kesintisinin yaşanacağı açıklandı. Arnavutköy, Avcilar, Bagcilar, Bahcelievler, Basaksehir, Bayrampasa, Besiktas, Beylikdüzü, Beyoglu, Büyükcekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpasa, Güngören, Kagithane, Kücükcekmece, Sariyer, Sultangazi, Sisli, Zeytinburnu ilçelerinde genel elektrik kesintisi yaşanıyor. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre kesintilerin 1 saat içerisinde sona ermesi bekleniyor.