  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kabine toplantısı ertelendi
Fiyat farkı dört kata çıktı! Yüzde 259...
İskoç asıllı mutasavvıf Abdulkadir es-Sufi vefat etti
Arazide çıkan yangının sebebi şaşırttı
Yerel İstanbul elektrik kesintisi son dakika! İstanbul'da elektrik kesintisi bugün
Yerel

İstanbul elektrik kesintisi son dakika! İstanbul'da elektrik kesintisi bugün

İstanbul elektrik kesintileri Türkiye genelinde son dakika elektrik kesintilerinin yaşanması sonrası merak ediliyor. İzmir, Konya, Gaziantep, Kayseri ve Hatay'dan başta olmak üzere pek çok il ve ilçede 'elektrik kesintisi' ihbarı gelmeye devama ediyor. Peki bugün İstanbul'da elektrik kesintisi nerede var? İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler…

Yeniakit Publisher
2021-08-02 10:59:00 - 2021-08-02 11:08:24
İstanbul elektrik kesintisi son dakika! İstanbul'da elektrik kesintisi bugün

İstanbul elektrik kesintisi son dakika haberleri merak ediliyor. Yaşanan orman yangınları nedeniyle elektrik kesintilerinin olup olmayacağı araştırılıyordu. Ege Bölgesi'nde sabah saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintilerinin bir bölümünün daha önce duyurusu yapılan 'planlı kesintiler' olduğu öğrenildi. Tüm illerde bir saat dönüşümlü olarak elektrik kesintileri yapılacağı kaydedildi. Üretim-tüketim dengesindeki sıkıntı nedeniyle yapılacak kesintilerin iki gün süreceği ifade edildi. Yatırım tesislerinin devreye alınması, arıza onarım ve bakım gibi nedenlerle yaşanan elektrik kesintilerinin ayrıntıları elektrik dağıtım şirketleri tarafından açıklandı.

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

İstanbul'da elektrik kesintisi bugün nerelerde var? İstanbul'da elektrik kesintisi bugün hangi ilçelerde olacak? İstanbul'da bugün bazı ilçelerde elektrik kesintisinin yaşanacağı açıklandı. Arnavutköy, Avcilar, Bagcilar, Bahcelievler, Basaksehir, Bayrampasa, Besiktas, Beylikdüzü, Beyoglu, Büyükcekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpasa, Güngören, Kagithane, Kücükcekmece, Sariyer, Sultangazi, Sisli, Zeytinburnu ilçelerinde genel elektrik kesintisi yaşanıyor. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre kesintilerin 1 saat içerisinde sona ermesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay