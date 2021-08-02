İstanbul elektrik kesintisi son dakika! İstanbul'da elektrik kesintisi bugün

İstanbul elektrik kesintisi son dakika haberleri merak ediliyor. Yaşanan orman yangınları nedeniyle elektrik kesintilerinin olup olmayacağı araştırılıyordu. Ege Bölgesi'nde sabah saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintilerinin bir bölümünün daha önce duyurusu yapılan 'planlı kesintiler' olduğu öğrenildi. Tüm illerde bir saat dönüşümlü olarak elektrik kesintileri yapılacağı kaydedildi. Üretim-tüketim dengesindeki sıkıntı nedeniyle yapılacak kesintilerin iki gün süreceği ifade edildi. Yatırım tesislerinin devreye alınması, arıza onarım ve bakım gibi nedenlerle yaşanan elektrik kesintilerinin ayrıntıları elektrik dağıtım şirketleri tarafından açıklandı.

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

İstanbul'da elektrik kesintisi bugün nerelerde var? İstanbul'da elektrik kesintisi bugün hangi ilçelerde olacak? İstanbul'da bugün bazı ilçelerde elektrik kesintisinin yaşanacağı açıklandı. Arnavutköy, Avcilar, Bagcilar, Bahcelievler, Basaksehir, Bayrampasa, Besiktas, Beylikdüzü, Beyoglu, Büyükcekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpasa, Güngören, Kagithane, Kücükcekmece, Sariyer, Sultangazi, Sisli, Zeytinburnu ilçelerinde genel elektrik kesintisi yaşanıyor. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre kesintilerin 1 saat içerisinde sona ermesi bekleniyor.