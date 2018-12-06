İstanbul Edebiyat Festivali, 10-15 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek

Önceki yıllarda olduğu gibi TYBİstanbul’un mekânı olan Kızlarağası Medresesi’nin tarihî atmosferinde gerçekleşecek 10. İstanbul Edebiyat Festivali’nin içeriği, TYB İstanbul Şubesi’nde yapılan basın toplantısıyla tanıtıldı. “Yazmak ve Yaşamak” teması üzerinden hazırlanan festivalde, 40’ı aşkın oturumda 100’e yakın konuşmacı yer alacak.

Festival akışında türler üzerinden “Yazmak” temasını işleyen, alanında uzman, tecrübeli ve öncü isimleri bir araya getiren oturumlar yer alırken sevilen kalem erbapları, şair ve yazarlar tek kişilik söyleşilerde eserlerini anlatacakları ve birikimlerini aktaracakları farklı sohbetler gerçekleştirecek.

Zengin ve dopdolu bir içerik

10 Aralık Pazartesi günü saat 11.00’de TYB İstanbul Şubesi’nde yapılacak olan açılışta, protokol konuşmalarının ardından TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı’nın yöneteceği “Yazmak ve Yaşamak” başlıklı açılış oturumu gerçekleşecek. Oturumda TYB Şeref Başkanı D.Mehmet Doğan, yazar Beşir Ayvazoğlu, şair ve yazar Ali Ural ve yazar Mustafa Özel konuşacaklar.

Türkiye Yazarlar Birliği kurucularından ve Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan için hazırlanan belgeselin galası da festival kapsamında yapılacak. “Kültüre Adanmış Bir Ömür: D. Mehmet Doğan” isimli belgesel, açılış günü olan 10 Aralık Pazartesi saat 19.30’dan itibaren Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde gösterilecek.

Festivalde Beşir Ayvazoğlu, Bahaettin Karakoç, İsmet Özel ve Kamil Eşfak Berki özel oturumlarının yanı sıra onur konuğu olan Sevinç Çokum için iki oturumlu özel bir program gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en büyük edebiyat organizasyonu

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, İstanbul Edebiyat Festivali’nin şehre en çok yakışan ve İstanbul’un güzelliğini taşıyan bir organizasyon olduğunu vurgulayarak festivalle ilgili şunları söyledi:

“‘İnsanın en büyük erdemi şehir kurmak’ ve ‘edebiyatçıların gayesi dünyayı güzelleştirmek’ ise, şehirler bunun için insanlığa büyük imkânlar sunmaktadır. Mesela mimarlarla şairler arasındaki akrabalık çok derindir. Yalnız Sinan’ın ve Bâki’nin şahadetleri bile yeterli olur bu bağı teslim etmek için. Mimar şuurunu kaybederse, şehir de şiirini kaybeder. Şiirinin mürekkebini şehrinin tütsüsünden ağıtan şair, göğüne şiirler sinmiş şehirler tahayyül eden bir mimar kadar değerlidir şehirlerin hatıra defterinde. Şiirin damarlarıdır şehirler ve şiir taze kan taşır şehrin şahdamarlarına.

İstanbul şiirin kendisine en çok yakıştığı şehirlerimizdendir. İstanbul Edebiyat Festivali de şehre en çok yakışan, İstanbul’un güzelliğini üzerinde taşıyan bir organizasyon. Edebiyat Festivali her sene bir temayla İstanbullular’ın huzuruna çıkıyor. Bu yıl temamız ‘Yazmak ve Yaşamak’ olarak belirlendi.

Aylardır süren hazırlıklar neticesinde Türkiye’nin en büyük edebiyat organizasyonuna yakışır bir içerik hazırladık. 40’a yakın oturumda 100’e yakın şair, sanatçı, edebiyatçı, akademisyen bizlerle birlikte olacaklar, edebiyatın farklı alanlarına dair birikimlerini paylaşacaklar. Her festivalde olduğu gibi bizler sadece konuşmalarla sınırlı kalmayacak, musikiyle de ısınacağız. Müzik dinletileri olacak. Sergiler ve belgesel gösterimleri olacak. Şiir dinletileri, kitap tanıtım programları, dergi söyleşileri gibi biribirinden güzel oturumlar olacak. 6 gün sürecek festivalin son gününde ödül törenimiz gerçekleşecek. Ödül töreninde de, bu ülkenin edebiyatına, eserleriyle katkı veren değerli isimleri ödüllendireceğiz.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin en çok önemsediği hususlardan birisi vefadır. Akif İnan bir şiirinde ‘Bütün elbiseleri yırtsak yeridir/ Yeter bize vefa’ diyor. Biz vefayı kuşanarak bu edebiyat festivalinde de edebiyatımıza büyük emek vermiş değerli ustalarımızla ilgili oturumlar gerçekleştireceğiz. 6 gün sürecek ve içinde güzel sürprizler barındıran bu büyük şölene bütün edebiyatseverleri davet ediyoruz.”



10. İstanbul Edebiyat Festivali’nin “Onur Konuğu” Sevinç Çokum’a, Türk kültürüne bir ömür boyu yaptığı üstün hizmetler ve kazandırdığı içeriği zengin edebî eserlerden ötürü festivalin son günü “Onur Ödülü” verilecek.

Festival kapsamında her yıl temaya ilişkin belirlenen ödüller bu yıl, roman, hikâye, şiir ve deneme dallarında verilecek. Kültür ve sanat alanında hizmetleri bulunan üç kişiye de berat takdim edilecek.



Türkiye’nin en büyük edebiyat organizasyonu olan İstanbul Edebiyat Festivali’nde, 6 gün boyunca “Yazmak ve Yaşamak” temasını enine boyuna işleyen oturumlara, şiir ve müzik dinletileri eşlik edecek ve her yaştan edebiyatsevere festivali bütün coşkusuyla yaşatacak.

10. İSTANBUL EDEBİYAT FESTİVALİ PROGRAM AKIŞI

10-15 Aralık 2018

‘YAZMAK VE YAŞAMAK’



1. GÜN

10 Aralık Pazartesi



AÇILIŞ

13.00 – 14.00

Protokol Konuşmaları



AÇILIŞ OTURUMU→ YAZMAK VE YAŞAMAK

14.00 – 15.00

Oturum Yöneticisi:

Mahmut Bıyıklı

Konuşmacılar:

D. Mehmet Doğan → “Bir Ömür Yazmak”

Beşir Ayvazoğlu → “Edebiyat ve Hayat”

Ali Ural → “Yazmak ve Yaşamak”

Mustafa Özel→ “Yaşamadan Yazdıklarım ve Yaşadıkça Yazamadıklarım”



TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ 40. YIL ÖZEL OTURUMU

16.00 – 17.00

Oturum Yöneticisi:

Dr. Muhammet Enes Kala

Konuşmacılar:

Prof.Dr. Musa Kazım Arıcan → “40 Yıldan Kalanlar”

Bekir Soysal → “40 Yılın Hatırası”



YAZARLIĞININ 50. YILINDA BEŞİR AYVAZOĞLU ÖZEL OTURUMU

17.00 – 18.30

Konuşmacılar:

D. Mehmet Doğan → “Yazarlığa Adanan Bir Ömür”

Prof.Dr. İskender Pala → “Türk Edebiyatında Bir Usta Kalem”

Özcan Ünlü → “Beşir Avazoğlu ve Kültür Gazeteciliği”



BELGESEL GÖSTERİMİ

Kültüre Adanmış Bir Ömür: D. Mehmet Doğan

19.30

2. GÜN

11 Aralık Salı



ROMAN “YAZMAK”

I. OTURUM

11.00 – 12.30

Oturum Yöneticisi:

Elif Sönmezışık

Konuşmacılar:

Doç.Dr. Mehmet Samsakçı → “Siyaset ve Roman”

Dr. Ahmet Koçak → “Türk Romanında Avrupa”

Prof.Dr. Handan İnci → “Roman ve Mekan”



ROMAN “YAZMAK”

II. OTURUM

12.30 – 14.00

Oturum Yöneticisi:

Fatma Kevser Sümer

Konuşmacılar:

Leyla İpekçi → “Roman ve İrfan”

Yasemin Karahüseyin → “Roman ve Hayat”

Ali Emre → “Roman ve Tarih”



SÖYLEŞİ → EDİTÖR GÖZÜYLE ROMAN, ROMANCI GÖZÜYLE EDİTÖR

14.00 – 15.00

Takdim:

İsmail Sezer

Konuşmacı:

Güray Süngü



GİDENLERİN ARDINDAN → BAHAETTİN KARAKOÇ ÖZEL OTURUMU

15.30 – 17.00

Oturum Yöneticisi:

Muzaffer Doğan

Konuşmacılar:

Yusuf Dursun → “Bahaettin Karakoç Şiirinde Milli Öğeler”

Mustafa Özçelik → “Bahaettin Karakoç Portresi”

Tayfur Esen → “Bahaettin Karakoç ve Eserleri”

3. GÜN

12 Aralık Çarşamba



DENEME “YAZMAK”

11.00 – 12.30

Oturum Yöneticisi:

Doç.Dr. Yusuf Dinç

Konuşmacılar:

Ali Ayçil → “Tecrübe-i Kalemiyye'den Denemeye”

Dr. Ahmet Murat → “Niçin Deneme?”

Elif Sönmezışık → “Denemenin İmkânları”



ŞÖYLEŞİ→ DİL VE FELSEFE

13.00 – 14.30

Takdim:

Dursun Ali Taşçı

Konuşmacı:

Prof.Dr. Şahin Uçar



ŞÖYLEŞİ→ İLK KİTAPLAR İLK HEYECANLAR

15.30 – 16.30

Takdim:

Demirhan Kadıoğlu

Konuşmacı:

Orhan Özekinci → “Sonuçlar Açıklandı”



ŞÖYLEŞİ→ ÂŞIK EDEBİYATIMIZDA YAZMAK/SÖYLEMEK VE YAŞAMAK

16.30 – 17.30

Takdim:

Sedat Yılmaz

Konuşmacı:

Sabri Koz



SAZ U SÖZ ARASINDA

16.30 – 17.30

Aykut Kuşkaya



İSTANBUL ŞİİRLERİ AKŞAMI

18.00 – 19.00

Takdim:

Adem Kaya

Genç Edebiyatçıların Dilinden İstanbul Şiirleri

4. GÜN

13 Aralık Perşembe



ŞİİR “YAZMAK”

11.00 – 12.00

Oturum Yöneticisi:

Dr. Şeref Akbaba

Konuşmacılar:

Prof.Dr. Hasan Akay → “Şiire Yeniden Bakmak”

Osman Özbahçe → “Modern Şiirimizin Kökleri”



ŞÖYLEŞİ → ŞİİR SOKAKTA YAZILIR

12.00 – 13.00

Takdim:

Ekrem Aytar

Konuşmacı:

İsmail Kılıçarslan



İSMET ÖZEL

ÖZEL PROGRAMI

13.00 – 14.30

Oturum Yöneticisi:

Mahmut Bıyıklı

Konuşmacılar:

Prof.Dr. İbrahim Tüzer → “Şiirin Bereketlendirdiği Bir Ömür”

Ercan Yıldırım → “İsmet Özel’in Düşünce Dünyası”

Dr. Celal Fedai → “İsmet Özel’de Şiir ve Siyaset”



ŞÖYLEŞİ → TÜRK EDEBİYATI’NDAN HATIRALAR

14.30 – 15.30

Takdim:

Fatma Gülşen Koçak

Konuşmacı:

Belkıs İbrahimhakkıoğlu



ŞÖYLEŞİ → EDEBİYAT VE MEDENİYET

15.30 – 16.30

Takdim:

Fatma Kevser Sümer

Konuşmacı:

Yusuf Kaplan



ŞÖYLEŞİ → MÜREKKEBİ KURUMADAN

17.30 – 18.30

Takdim:

Tayfur Kozan

Konuşmacı:

Ahmet Turgut → “Akıl Aşk ve Ötesi”



SAZ U SÖZ ARASINDA

18.30 – 19.30

5. GÜN

14 Aralık Cuma



HİKÂYE “YAZMAK”

11.00 – 12.30

Oturum Yöneticisi:

Prof.Dr. Sefa Saygılı

Konuşmacılar:

Necip Tosun → “Günümüz Öyküsü”

Recep Seyhan → “Geleneksel Türk Hikâyesinden Modern Hikâyeye”

Naime Erkovan → “Hayatı Kurgulamak”



MEDYA VE EDEBİYAT

14.00 – 15.30

Oturum Yöneticisi:

Bünyamin Yılmaz

Konuşmacılar:

Zeynep Türkoğlu

Bedir Acar

Bilali Yıldırım

İsmail Halis



ŞÖYLEŞİ → KİTABINA GÖRE KONUŞALIM

15.30 – 16.30

Takdim:

Birol Cürgül

Konuşmacı:

Dr. Savaş Ş. Barkçin → “Medeniyet Aklı”



SİNEMA, TİYATRO VE EĞİTİM YAZARLIĞI

16.30 – 18.00

Oturum Yöneticisi:

Fatma Gülşen Koçak

Konuşmacılar:

İhsan Kabil → “Sinema Yazarlığı”

Hale Cürgül Canat → “Tiyatro Yazarlığı”

Ahmet Maraşlı → “Eğitimci Yazarlık”

Dr. Mehmet Sabri Genç → “Mekân Yazarlığı”



KAMİL EŞFAK BERKİ ÖZEL OTURUMU

18.00 – 19.30

Oturum Yöneticisi:

Dr. Yunus Emre Özsaray

Konuşmacılar:

Osman Bayraktar

Hakan Arslanbenzer

Erkan Kara

6. GÜN

15 Aralık Cumartesi



EDEBİYAT DERGİLERİNİN GÜNDEMİ

11.30 – 13.00

Oturum Yöneticisi:

Cengizalp Akcan

Konuşmacılar:

Zafer Acar → “Dergiler ve 2018 Edebiyat Dergilerinin Gündemi”

Seyfettin Ünlü → “Dünden Bugüne Edebiyat Dergilerinin Gündemi”

Aykut Nasip Kelebek → “Dergilerde Genç Şairler”



SEVİNÇ ÇOKUM ÖZEL PROGRAMI

I. OTURUM

13.00 – 14.30

Oturum Yöneticisi:

Dr. Bahtiyar Aslan

Konuşmacılar:

D. Mehmet Doğan → “Yakın Edebiyatımızda Sevinç Çokum Etkisi”

Prof.Dr. İnci Enginün → “Sevinç Çokum’da Ayrıntıların Önemi”

Prof.Dr. Hülya Argunşah → “Bir Deneme Yazarı Olarak Sevinç Çokum”

Prof.Dr. Mehmet Narlı → “Biyografiden Romana Romandan Biyografiye”



II. OTURUM

14.30 – 16.00

Oturum Yöneticisi:

Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz

Konuşmacılar:

Ömer Erdem → “Sevinç Çokum ve Türkiye’de Yazarlık Algısı Üzerine Bazı Tespitler”

Necip Tosun → “Sevinç Çokum Öykücülüğü”

Doç.Dr. Ramis Karabulut → “Romanlarındaki Şair Sevinç Çokum”



SAZ U SÖZ ARASINDA

16.00 – 16.30

Fırat Kızıltuğ



ÖZEL ŞÖYLEŞİ → GÜNDEM VE EDEBİYAT

16.30 – 17.30

Prof.Dr. Yasin Aktay



MÜZİK DİNLETİSİ

17.30 – 18.00

Göksel Baktagir

ÖDÜL TÖRENİ

18.00

Ödüller:

Onur Ödülü

Roman Ödülü

Hikâye Ödülü

Şiir Ödülü

Deneme Ödülü ve Beratlar