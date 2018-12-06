İstanbul Edebiyat Festivali, 10-15 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi’nin işbirliğiyle geleneksel olarak her yıl düzenlenen İstanbul Edebiyat Festivali, 10 ve 15 Aralık tarihleri arasında halka açık şekilde TYB İstanbul Şubesi’nin mekânı olan Kızlarağası Medresesi’nde gerçekleşecek. 10. yılını dolduran festivalde “Yazmak ve Yaşamak” teması, seçkin konuşmacı kadrosuyla paneller, söyleşiler, şiir ve müzik dinletileriyle işlenecek. Bu yılki festivalin Onur Konuğu ise Sevinç Çokum olacak.06 Aralık 2018 Perşembe 23:40
Önceki yıllarda olduğu gibi TYBİstanbul’un mekânı olan Kızlarağası Medresesi’nin tarihî atmosferinde gerçekleşecek 10. İstanbul Edebiyat Festivali’nin içeriği, TYB İstanbul Şubesi’nde yapılan basın toplantısıyla tanıtıldı. “Yazmak ve Yaşamak” teması üzerinden hazırlanan festivalde, 40’ı aşkın oturumda 100’e yakın konuşmacı yer alacak.
Festival akışında türler üzerinden “Yazmak” temasını işleyen, alanında uzman, tecrübeli ve öncü isimleri bir araya getiren oturumlar yer alırken sevilen kalem erbapları, şair ve yazarlar tek kişilik söyleşilerde eserlerini anlatacakları ve birikimlerini aktaracakları farklı sohbetler gerçekleştirecek.
Zengin ve dopdolu bir içerik
10 Aralık Pazartesi günü saat 11.00’de TYB İstanbul Şubesi’nde yapılacak olan açılışta, protokol konuşmalarının ardından TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı’nın yöneteceği “Yazmak ve Yaşamak” başlıklı açılış oturumu gerçekleşecek. Oturumda TYB Şeref Başkanı D.Mehmet Doğan, yazar Beşir Ayvazoğlu, şair ve yazar Ali Ural ve yazar Mustafa Özel konuşacaklar.
Türkiye Yazarlar Birliği kurucularından ve Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan için hazırlanan belgeselin galası da festival kapsamında yapılacak. “Kültüre Adanmış Bir Ömür: D. Mehmet Doğan” isimli belgesel, açılış günü olan 10 Aralık Pazartesi saat 19.30’dan itibaren Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde gösterilecek.
Festivalde Beşir Ayvazoğlu, Bahaettin Karakoç, İsmet Özel ve Kamil Eşfak Berki özel oturumlarının yanı sıra onur konuğu olan Sevinç Çokum için iki oturumlu özel bir program gerçekleştirilecek.
Türkiye'nin en büyük edebiyat organizasyonu
Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, İstanbul Edebiyat Festivali’nin şehre en çok yakışan ve İstanbul’un güzelliğini taşıyan bir organizasyon olduğunu vurgulayarak festivalle ilgili şunları söyledi:
“‘İnsanın en büyük erdemi şehir kurmak’ ve ‘edebiyatçıların gayesi dünyayı güzelleştirmek’ ise, şehirler bunun için insanlığa büyük imkânlar sunmaktadır. Mesela mimarlarla şairler arasındaki akrabalık çok derindir. Yalnız Sinan’ın ve Bâki’nin şahadetleri bile yeterli olur bu bağı teslim etmek için. Mimar şuurunu kaybederse, şehir de şiirini kaybeder. Şiirinin mürekkebini şehrinin tütsüsünden ağıtan şair, göğüne şiirler sinmiş şehirler tahayyül eden bir mimar kadar değerlidir şehirlerin hatıra defterinde. Şiirin damarlarıdır şehirler ve şiir taze kan taşır şehrin şahdamarlarına.
İstanbul şiirin kendisine en çok yakıştığı şehirlerimizdendir. İstanbul Edebiyat Festivali de şehre en çok yakışan, İstanbul’un güzelliğini üzerinde taşıyan bir organizasyon. Edebiyat Festivali her sene bir temayla İstanbullular’ın huzuruna çıkıyor. Bu yıl temamız ‘Yazmak ve Yaşamak’ olarak belirlendi.
Aylardır süren hazırlıklar neticesinde Türkiye’nin en büyük edebiyat organizasyonuna yakışır bir içerik hazırladık. 40’a yakın oturumda 100’e yakın şair, sanatçı, edebiyatçı, akademisyen bizlerle birlikte olacaklar, edebiyatın farklı alanlarına dair birikimlerini paylaşacaklar. Her festivalde olduğu gibi bizler sadece konuşmalarla sınırlı kalmayacak, musikiyle de ısınacağız. Müzik dinletileri olacak. Sergiler ve belgesel gösterimleri olacak. Şiir dinletileri, kitap tanıtım programları, dergi söyleşileri gibi biribirinden güzel oturumlar olacak. 6 gün sürecek festivalin son gününde ödül törenimiz gerçekleşecek. Ödül töreninde de, bu ülkenin edebiyatına, eserleriyle katkı veren değerli isimleri ödüllendireceğiz.
Türkiye Yazarlar Birliği’nin en çok önemsediği hususlardan birisi vefadır. Akif İnan bir şiirinde ‘Bütün elbiseleri yırtsak yeridir/ Yeter bize vefa’ diyor. Biz vefayı kuşanarak bu edebiyat festivalinde de edebiyatımıza büyük emek vermiş değerli ustalarımızla ilgili oturumlar gerçekleştireceğiz. 6 gün sürecek ve içinde güzel sürprizler barındıran bu büyük şölene bütün edebiyatseverleri davet ediyoruz.”
10. İstanbul Edebiyat Festivali’nin “Onur Konuğu” Sevinç Çokum’a, Türk kültürüne bir ömür boyu yaptığı üstün hizmetler ve kazandırdığı içeriği zengin edebî eserlerden ötürü festivalin son günü “Onur Ödülü” verilecek.
Festival kapsamında her yıl temaya ilişkin belirlenen ödüller bu yıl, roman, hikâye, şiir ve deneme dallarında verilecek. Kültür ve sanat alanında hizmetleri bulunan üç kişiye de berat takdim edilecek.
Türkiye’nin en büyük edebiyat organizasyonu olan İstanbul Edebiyat Festivali’nde, 6 gün boyunca “Yazmak ve Yaşamak” temasını enine boyuna işleyen oturumlara, şiir ve müzik dinletileri eşlik edecek ve her yaştan edebiyatsevere festivali bütün coşkusuyla yaşatacak.
10. İSTANBUL EDEBİYAT FESTİVALİ PROGRAM AKIŞI
10-15 Aralık 2018
‘YAZMAK VE YAŞAMAK’
1. GÜN
10 Aralık Pazartesi
AÇILIŞ
13.00 – 14.00
Protokol Konuşmaları
AÇILIŞ OTURUMU→ YAZMAK VE YAŞAMAK
14.00 – 15.00
Oturum Yöneticisi:
Mahmut Bıyıklı
Konuşmacılar:
D. Mehmet Doğan → “Bir Ömür Yazmak”
Beşir Ayvazoğlu → “Edebiyat ve Hayat”
Ali Ural → “Yazmak ve Yaşamak”
Mustafa Özel→ “Yaşamadan Yazdıklarım ve Yaşadıkça Yazamadıklarım”
TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ 40. YIL ÖZEL OTURUMU
16.00 – 17.00
Oturum Yöneticisi:
Dr. Muhammet Enes Kala
Konuşmacılar:
Prof.Dr. Musa Kazım Arıcan → “40 Yıldan Kalanlar”
Bekir Soysal → “40 Yılın Hatırası”
YAZARLIĞININ 50. YILINDA BEŞİR AYVAZOĞLU ÖZEL OTURUMU
17.00 – 18.30
Konuşmacılar:
D. Mehmet Doğan → “Yazarlığa Adanan Bir Ömür”
Prof.Dr. İskender Pala → “Türk Edebiyatında Bir Usta Kalem”
Özcan Ünlü → “Beşir Avazoğlu ve Kültür Gazeteciliği”
BELGESEL GÖSTERİMİ
Kültüre Adanmış Bir Ömür: D. Mehmet Doğan
19.30
2. GÜN
11 Aralık Salı
ROMAN “YAZMAK”
I. OTURUM
11.00 – 12.30
Oturum Yöneticisi:
Elif Sönmezışık
Konuşmacılar:
Doç.Dr. Mehmet Samsakçı → “Siyaset ve Roman”
Dr. Ahmet Koçak → “Türk Romanında Avrupa”
Prof.Dr. Handan İnci → “Roman ve Mekan”
ROMAN “YAZMAK”
II. OTURUM
12.30 – 14.00
Oturum Yöneticisi:
Fatma Kevser Sümer
Konuşmacılar:
Leyla İpekçi → “Roman ve İrfan”
Yasemin Karahüseyin → “Roman ve Hayat”
Ali Emre → “Roman ve Tarih”
SÖYLEŞİ → EDİTÖR GÖZÜYLE ROMAN, ROMANCI GÖZÜYLE EDİTÖR
14.00 – 15.00
Takdim:
İsmail Sezer
Konuşmacı:
Güray Süngü
GİDENLERİN ARDINDAN → BAHAETTİN KARAKOÇ ÖZEL OTURUMU
15.30 – 17.00
Oturum Yöneticisi:
Muzaffer Doğan
Konuşmacılar:
Yusuf Dursun → “Bahaettin Karakoç Şiirinde Milli Öğeler”
Mustafa Özçelik → “Bahaettin Karakoç Portresi”
Tayfur Esen → “Bahaettin Karakoç ve Eserleri”
3. GÜN
12 Aralık Çarşamba
DENEME “YAZMAK”
11.00 – 12.30
Oturum Yöneticisi:
Doç.Dr. Yusuf Dinç
Konuşmacılar:
Ali Ayçil → “Tecrübe-i Kalemiyye'den Denemeye”
Dr. Ahmet Murat → “Niçin Deneme?”
Elif Sönmezışık → “Denemenin İmkânları”
ŞÖYLEŞİ→ DİL VE FELSEFE
13.00 – 14.30
Takdim:
Dursun Ali Taşçı
Konuşmacı:
Prof.Dr. Şahin Uçar
ŞÖYLEŞİ→ İLK KİTAPLAR İLK HEYECANLAR
15.30 – 16.30
Takdim:
Demirhan Kadıoğlu
Konuşmacı:
Orhan Özekinci → “Sonuçlar Açıklandı”
ŞÖYLEŞİ→ ÂŞIK EDEBİYATIMIZDA YAZMAK/SÖYLEMEK VE YAŞAMAK
16.30 – 17.30
Takdim:
Sedat Yılmaz
Konuşmacı:
Sabri Koz
SAZ U SÖZ ARASINDA
16.30 – 17.30
Aykut Kuşkaya
İSTANBUL ŞİİRLERİ AKŞAMI
18.00 – 19.00
Takdim:
Adem Kaya
Genç Edebiyatçıların Dilinden İstanbul Şiirleri
4. GÜN
13 Aralık Perşembe
ŞİİR “YAZMAK”
11.00 – 12.00
Oturum Yöneticisi:
Dr. Şeref Akbaba
Konuşmacılar:
Prof.Dr. Hasan Akay → “Şiire Yeniden Bakmak”
Osman Özbahçe → “Modern Şiirimizin Kökleri”
ŞÖYLEŞİ → ŞİİR SOKAKTA YAZILIR
12.00 – 13.00
Takdim:
Ekrem Aytar
Konuşmacı:
İsmail Kılıçarslan
İSMET ÖZEL
ÖZEL PROGRAMI
13.00 – 14.30
Oturum Yöneticisi:
Mahmut Bıyıklı
Konuşmacılar:
Prof.Dr. İbrahim Tüzer → “Şiirin Bereketlendirdiği Bir Ömür”
Ercan Yıldırım → “İsmet Özel’in Düşünce Dünyası”
Dr. Celal Fedai → “İsmet Özel’de Şiir ve Siyaset”
ŞÖYLEŞİ → TÜRK EDEBİYATI’NDAN HATIRALAR
14.30 – 15.30
Takdim:
Fatma Gülşen Koçak
Konuşmacı:
Belkıs İbrahimhakkıoğlu
ŞÖYLEŞİ → EDEBİYAT VE MEDENİYET
15.30 – 16.30
Takdim:
Fatma Kevser Sümer
Konuşmacı:
Yusuf Kaplan
ŞÖYLEŞİ → MÜREKKEBİ KURUMADAN
17.30 – 18.30
Takdim:
Tayfur Kozan
Konuşmacı:
Ahmet Turgut → “Akıl Aşk ve Ötesi”
SAZ U SÖZ ARASINDA
18.30 – 19.30
5. GÜN
14 Aralık Cuma
HİKÂYE “YAZMAK”
11.00 – 12.30
Oturum Yöneticisi:
Prof.Dr. Sefa Saygılı
Konuşmacılar:
Necip Tosun → “Günümüz Öyküsü”
Recep Seyhan → “Geleneksel Türk Hikâyesinden Modern Hikâyeye”
Naime Erkovan → “Hayatı Kurgulamak”
MEDYA VE EDEBİYAT
14.00 – 15.30
Oturum Yöneticisi:
Bünyamin Yılmaz
Konuşmacılar:
Zeynep Türkoğlu
Bedir Acar
Bilali Yıldırım
İsmail Halis
ŞÖYLEŞİ → KİTABINA GÖRE KONUŞALIM
15.30 – 16.30
Takdim:
Birol Cürgül
Konuşmacı:
Dr. Savaş Ş. Barkçin → “Medeniyet Aklı”
SİNEMA, TİYATRO VE EĞİTİM YAZARLIĞI
16.30 – 18.00
Oturum Yöneticisi:
Fatma Gülşen Koçak
Konuşmacılar:
İhsan Kabil → “Sinema Yazarlığı”
Hale Cürgül Canat → “Tiyatro Yazarlığı”
Ahmet Maraşlı → “Eğitimci Yazarlık”
Dr. Mehmet Sabri Genç → “Mekân Yazarlığı”
KAMİL EŞFAK BERKİ ÖZEL OTURUMU
18.00 – 19.30
Oturum Yöneticisi:
Dr. Yunus Emre Özsaray
Konuşmacılar:
Osman Bayraktar
Hakan Arslanbenzer
Erkan Kara
6. GÜN
15 Aralık Cumartesi
EDEBİYAT DERGİLERİNİN GÜNDEMİ
11.30 – 13.00
Oturum Yöneticisi:
Cengizalp Akcan
Konuşmacılar:
Zafer Acar → “Dergiler ve 2018 Edebiyat Dergilerinin Gündemi”
Seyfettin Ünlü → “Dünden Bugüne Edebiyat Dergilerinin Gündemi”
Aykut Nasip Kelebek → “Dergilerde Genç Şairler”
SEVİNÇ ÇOKUM ÖZEL PROGRAMI
I. OTURUM
13.00 – 14.30
Oturum Yöneticisi:
Dr. Bahtiyar Aslan
Konuşmacılar:
D. Mehmet Doğan → “Yakın Edebiyatımızda Sevinç Çokum Etkisi”
Prof.Dr. İnci Enginün → “Sevinç Çokum’da Ayrıntıların Önemi”
Prof.Dr. Hülya Argunşah → “Bir Deneme Yazarı Olarak Sevinç Çokum”
Prof.Dr. Mehmet Narlı → “Biyografiden Romana Romandan Biyografiye”
II. OTURUM
14.30 – 16.00
Oturum Yöneticisi:
Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz
Konuşmacılar:
Ömer Erdem → “Sevinç Çokum ve Türkiye’de Yazarlık Algısı Üzerine Bazı Tespitler”
Necip Tosun → “Sevinç Çokum Öykücülüğü”
Doç.Dr. Ramis Karabulut → “Romanlarındaki Şair Sevinç Çokum”
SAZ U SÖZ ARASINDA
16.00 – 16.30
Fırat Kızıltuğ
ÖZEL ŞÖYLEŞİ → GÜNDEM VE EDEBİYAT
16.30 – 17.30
Prof.Dr. Yasin Aktay
MÜZİK DİNLETİSİ
17.30 – 18.00
Göksel Baktagir
ÖDÜL TÖRENİ
18.00
Ödüller:
Onur Ödülü
Roman Ödülü
Hikâye Ödülü
Şiir Ödülü
Deneme Ödülü ve Beratlar
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