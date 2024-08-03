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Yerel İstanbul E-5'te korkunç kaza: Bariyere ok gibi saplandı!
Yerel

İstanbul E-5'te korkunç kaza: Bariyere ok gibi saplandı!

Yeniakit Publisher
2024-08-03 16:33:35 - 2024-08-03 16:33:35

İstanbul Bakırköy E-5’te sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere saplandı. Kazada yaralanan 1’i kadın iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Bakırköy E-5 Havalimanı Kavşağı Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-5 ana yoldan yan yola girmeye çalışan Necati Albayrak idaresindeki 34 SJS 96 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Aynı yöne giden 34 KT 4839 plakalı otomobil de Albayrak yönetimindeki araca arkadan çarptı. Kazada sürücü Albayrak ile arkadaki araçta bulunan kadın yolcu yaralandı.

İhbar üzerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve sağlık ekipleri araçta sıkışan otomobil sürücüsü Necati Albayrak’ı kurtararak ambulansa teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırdı.

Kaza nedeniyle bir şeridin kapandığı yolda trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Kaza ile ilgili polis incelemesi sürüyor.

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