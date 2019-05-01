ÖSYM İstanbul Doğuş Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019. Üniversite sınavına girecek adaylar üniversitelerin 4 yıllık ve 2 yıllık taban puanlarını ve başarı sıralamalarını merak etmeye başladı. ÖSYM 2019 YKS TYT, AYT ve YDT sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2019 TYT sınavı 15 Haziran, AYT ve YDT 2019 sınavı 16 Haziran’da yapılacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üniversitesi taban puanları 2019 araştırıyor. İstanbul Doğuş Üniversitesi taban puanları 2019, İstanbul Doğuş Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019 ne kadar?

İstanbul Doğuş üniversitesi taban puanları 2019 4 yıllık, İstanbul Doğuş Üniversitesi taban puanları 2019, İstanbul Doğuş Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM, İstanbul Doğuş Üniversitesi taban puanları sıralaması açıklandı mı? Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS hazırlıklarına başladı. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde konu ile ilgili açıklama yayınlanmasa da tarihler az çok tahmin ediliyor. TYT sınavı ne zaman? Üniversiteye geçişte ilk sınav olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 2019 AYT ve YDT sınavı 16 Haziran 2019’da yapılacak. Milyonlarca öğrenci 2019 ÖSYM YKS sınavına hazırlanırken bir yandan da üniversite taban puanlarının yanında üniversite başarı sıralası ve yüzdelik dilimleri merak etmiyor değil. İşte İstanbul Doğuş Üniversitesi taban puanları 2019 haberleri...





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Doğuş Üniversitesi bölümleri

Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği(%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği(%75 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği(Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği(%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği(%75 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği(Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)(%75 İndirimli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)(Burslu)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)(%25 İndirimli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)(%50 İndirimli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)(Burslu)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı(%50 İndirimli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı(%75 İndirimli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı(Burslu)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Hukuk(%25 İndirimli)

(Hukuk Fakültesi )

Hukuk(Burslu)

(Hukuk Fakültesi )

Hukuk(Ücretli)

(Hukuk Fakültesi )

İç Mimarlık(%25 İndirimli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık(%50 İndirimli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık(Burslu)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İktisat(%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat(%75 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat(Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat(İngilizce) (%75 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat(İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İletişim Bilimleri(%25 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

İletişim Bilimleri(%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

İletişim Bilimleri(Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (%25 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(%25 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

İşletme(%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme(%75 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme(Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme(İngilizce) (%75 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme(İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Makine Mühendisliği(%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği(%75 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği(Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği(İngilizce) (%75 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Mimarlık(%25 İndirimli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Mimarlık(%50 İndirimli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Mimarlık(Burslu)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Psikoloji(%25 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji(Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji(İngilizce) (%25 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji(İngilizce) (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji(İngilizce) (Ücretli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji(Ücretli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(%75 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyoloji(%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sosyoloji(%75 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sosyoloji(Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı(%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı(%75 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (%25 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte)(İngilizce) (%75 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte)(İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği(%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği(%75 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği(Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Koç Üniversitesi taban puanları 2019

Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları 2019

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019

Şırnak Üniversitesi taban puanları 2019

Sakarya Üniversitesi taban puanları 2019

Konya Selçuk üniversitesi taban puanları 2019

Hacettepe Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması yüzdelik dilimleri 2019

DGS puanları 2019 ÖSYM DGS taban puanları 2019

Atatürk Üniversitesi taban puanları 2019

Gazi Üniversitesi taban puanları 2019

Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları 2019

Anadolu Üniversitesi taban puanları 2019

Açıköğretim taban puanları 2019

Mühendislik taban puanları 2019

İlahiyat taban puanları 2019 açıköğretim

DGS ilahiyat ilitam taban puanları 2019

Tıp taban puanları 2019

Mimarlık taban puanları 2019

Mimarlık fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019

Hukuk fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019

4 yıllık üniversite taban puanları 2019

2 yıllık üniversite taban puanları 2019

Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2019

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2019

Uludağ Üniversitesi taban puanları 2019

Ankara Üniversitesi taban puanları 2019

Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2019

Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2019

Ege Üniversitesi taban puanları 2019

Marmara Üniversitesi taban puanları 2019

İstanbul Üniversitesi taban puanları 2019

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019

Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2019