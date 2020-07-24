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Aktüel

İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-07-24 23:43:36 -
İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünün giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Beyoğlu ilçesinde Gümüşsuyu Mahallesi Mete Caddesi'nde, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünün bulunduğu Necip Akar İş Merkezi'nin giriş katında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında çıkan duman nedeniyle rahatsızlık yaşayan bir kişiye olay yerinde müdahale edildi.

Yangın nedeniyle binada kısmen hasar meydana geldi.



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