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Medya İstanbul depremine karşı yeni çözüm! Kentsel dönüşüm yerine o formül mü geliyor?
Medya

İstanbul depremine karşı yeni çözüm! Kentsel dönüşüm yerine o formül mü geliyor?

Yeniakit Publisher
2024-09-13 13:55:00 - 2024-09-13 11:18:14
İstanbul depremine karşı yeni çözüm! Kentsel dönüşüm yerine o formül mü geliyor?

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, kentsel dönüşüm politikalarının İstanbul depremi için yeterli olmadığını söyledi. Tezel, Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkkan'ın görüşlerine yer vererek, riskli yapıların onarılması gerektiğini belirtti. Güçlendirmenin maliyet açısından daha uygun ve çevreye daha az zarar verdiğini ifade eden Tezel, kentsel onarımın alternatif bir çözüm olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. Tezel, şunları kaydetti:

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, kentsel dönüşüm politikalarının İstanbul depremi için yeterli olmadığını söyledi. Tezel, Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkkan'ın görüşlerine yer vererek, riskli yapıların onarılması gerektiğini belirtti. Güçlendirmenin maliyet açısından daha uygun ve çevreye daha az zarar verdiğini ifade eden Tezel, kentsel onarımın alternatif bir çözüm olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. Tezel, şunları kaydetti:

"Olası İstanbul depreminde can kayıplarını azaltmak için kentsel dönüşüm tek çözüm gibi gösteriliyor. Ama kentsel dönüşümde bugüne kadar beklenen sayılara ulaşamadık.

Bunun daire sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar, yeniden bina yapmanın maliyetinin artması ve bazı semtlerde kentsel değil de rantsal dönüşüm tercih edilmesi gibi birçok nedeni var.

Bu konuda farklı ses Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan'dan geldi.

Dünya gazetesine konuşan Türkkan, İstanbul'da 600 bin riskli yapı olduğunun ve bu binaların yaklaşık 330 bin kadarını yıkıp yeniden yapmadan kurtarmanın mümkün olduğunu açıkladı.

Üstelik güçlendirmenin maliyeti, yeniden yapma maliyetine göre daha düşük! Türkkan'a göre bir binayı yeniden yapmanın metrekare maliyeti 40-45 bin lira iken, güçlendirme maliyeti 10 bin liraya kadar düşürebiliyor.

Ayrıca güçlendirme işlemi ortalama sekiz ay sürüyor ve çevre kirliliği oluşmuyor.

Ve unutulan bir sorun var; kentsel dönüşümde yıkılan binalarda ortaya çıkan asbest ve benzeri tehlikeli kimyasallar çevreye yayılarak kansere neden oluyor.

Madem kentsel dönüşümde beklenen rakamlara ulaşamıyoruz, yeni bina yapmanın maliyeti sürekli artıyor ve müteahhitler rant için bina yapıyorlar; bari 600 bin riskli yapıdan 330 binini onaralım.

Böylece hem zamandan kazanmış oluruz hem de daha az para harcayarak daha çok insan kurtarırız."

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Yorumlar

vatandaş rıza

Kentsel dönüşüm sadece binaların yenilenmesi değil. Aynı zamanda mülkiyet problemini de hukuki bir zemine oturtma anlamına geliyor. diğer türlü problem yumağı devam edecektir.

çözüm, ekrem ile tatil gezi konser heykel festival....

istanbul depremine karşı istanbullunun 31 mart çözümü, 650 bin birimi yenileyecek kuruma ııhh.., tatil,gezi,konser,festival,lay lay lom ekremine de gel gel. ahan da çözüm...
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