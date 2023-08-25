İstanbul depreminde beylikdüzü, Ataşehir, Esenyurt..! Şükrü Ersoy'dan canlı yayında kritik uyarılar, iddiası ve o ilçeler

Uzmanlar Marmara'da büyük bir deprem beklendiğinin altını çizip uyarılarda bulunuyor. Peki olası bir depremde İstanbul'da en riskli ilçeler hangileri? Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında haritalar üzerinden İstanbul'un depremde en riskli ilçelerini tek tek anlattı.

İSTANBUL'DAKİ EN RİSKLİ İLÇELER

AFAD, İstanbul'daki olası bir depremde en riskli ilçeleri daha önce açıklamıştı. İstanbul'un neredeyse tüm ilçeleri olası bir depremden etkilenecek ancak özellikle zemini daha kötü olan ilçeler depremi daha çok hissedecek. Özellikle Adalar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Maltepe, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu ve Sultanbeyli ilçeleri ve yakın mahalleler olası büyük depremden yoğun olarak etkilenecek.

Bu durumun nedenleri arasında bu ilçelerin faya yakınlığı, yapı stoğu, zemin koşullarının sıvılaşmaya müsait olması yer alıyor.

İŞTE İLÇE İLÇE İSTANBUL'DAKİ RİSK DURUMU

Beylikdüzü ve Ataşehir: Nüfus yoğunluğunun ve yüksek katlı yeni binaların fazla olduğu ilçeler. Özel okullar da bu bölgede yoğunlaşmış durumda. Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerinin heyelan bölgesinde bulunmaları sebebiyle çökmeler gerçekleşebiliyor.

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Esenyurt: Yüksek ve yoğun yapılaşma, artan nüfus ve göçmen yoğunluğu ile depremden etkilenme riski yükselen bir ilçe.

Silivri ve Tuzla: Aktif fay hattına yakın olmaları, alüviyon kalınlığının fazla olması ve zemin koşullarının sıvılaşmaya müsait olması gibi sebepler ile depremden yoğun şekilde etkilenebilecek ilçeler.

Bakırköy, Avcılar ve Zeytinburnu: Bu ilçelerin tamamının etkileneceği öngörülüyor. Özel, devlet ve şehir hastanelerinin, okulların bu ilçelerde yoğun olması, yapı stoğunun eskiliği, olası etkiyi artırıyor.

Adalar: Fay hattına yakınlık ve yapı stoğunun eski olması nedeniyle yüksek risk taşımakla birlikte nüfus ve yoğunluğunun azlığı, deniz ulaşım imkanlarının açıklığı, trafik problemi olmaması ilçeye ait diğer özellikler olarak ortaya çıkıyor.

Bağcılar, Bahçelievler, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Ümraniye ve Üsküdar: Kalabalık ve yoğun nüfuslu ilçeler olmaları ve kapanması muhtemel yollar nedeniyle müdahale sürecinde diğer ilçelere göre fazlaca zorluk yaşanabilecek ilçeler olarak değerlendiriliyor.

ŞÜKRÜ ERSOY'DAN CANLI YAYINDA ÖNEMLİ UYARILAR

A Haber'e konuk olan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy da olası İstanbul depremi öncesi en riskli ilçeleri tek tek açıkladı.

ZEMİN SIVILAŞMASI UYARISI

İstanbul'un birçok yerinde dere yatağı olduğunun altını çizen Ersoy, dere yatağındaki yapı stoklarının risk altında olduğunu söyledi.

Harita üzerinden uyarılarda bulunan Ersoy, "Anadolu Yakası'nda Tuzla, Kartal, Pendik, Kadıköy, Maltepe ilçelerinin kıyı kesimleri sıvılaşmaya müsait. Kadıköy'de Kurbağalıdere var. Burada sıvılaşma potansiyeli çok fazla. Kağıthane'de dere yatağı var, burada da sıvılaşma ihtimali yüksek. ifadelerini kullandı

Ersoy buna bağlı olarak Avcılar, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Bakıköy, Kağıthane, Üsküdar ve Kadıköy için önemli uyarılarda bulundu.

Ersoy, şunları söyledi:

"Güncel dereler var, bir de kapanmış dereler var. Vatan Caddesi'nin olduğu yerde eski bir dere var. Bunun üzerine yapı yaptığınızda eski dere yatağına yapmış sayılırsınız. Zemin önemli, yapı da önemli faktörlerden birisi.

Haliç, devamında olan Kağıthane, Eyüp'ün kesimlerde sıvılaşma riski falza. Hatta Sarıyer'e kadar olan bölümde bile sıvılaşabilir zeminler var. Bunun dışında Zeytinburnu, Bakırköy, Avcılar buralarda sahil kesimleri deprem dalgalarına duyarlı zemine sahip. Mevcut dere yatakları var. Bunlar sıvılaşabilir zeminlere sahip. Bunun üzerine yapı yapıldığında da çok çok önlem almak gerekir. "

Vatandaştan en çok gelen 'Nereye taşınmalıyız?' sorusuna ise Ersoy, "Bir yere taşınmayacağız. Bulunduğumuz yerde güvenli evler oluşturacağız" ifadelerini kullandı.