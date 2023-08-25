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Ekonomi
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Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika: Benzine, motorine zam- indirim! Motorin, benzin fiyatı litresi kaç lira oldu? İstanbul, Ankara, İzmir

2023-08-25 20:16:27
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika: Benzine, motorine zam- indirim! Motorin, benzin fiyatı litresi kaç lira oldu? İstanbul, Ankara, İzmir

Akaryakıt fiyatları Dolar kurunun sürekli olarak değişmesinden etkileniyor.Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin ve motorin- Mazot(akaryakıt) fiyatları ve akaryakıt fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir zam, indirim var mı vatandaşlar merak ediliyor. Enflasyon, dolar kuru durdurulamıyor. benzine, mazota, zamlar geliyor. Dolar/TL ve brent petrol fiyatında yaşanan dalgalanmalar sebebiyle benzine motorine zam indirim haberleri peşi sıra geliyor. Peki, 25 Ağustos bugün benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı kaç TL? İşte, 25 Ağustos 2023 Cuma güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ve motorin fiyatı...

#1
Foto - Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika: Benzine, motorine zam- indirim! Motorin, benzin fiyatı litresi kaç lira oldu? İstanbul, Ankara, İzmir

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı zam indirim haberleri yakından takip ediliyor. Dolar kuru ve petrol piyasasındaki dalgalanmalarla değişkenlik gösteren akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri 25 Ağustos Cuma bugün için araştırılıyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya devam ederken benzine motorine zam indirim son dakika haberleri de peş peşe geliyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından sorgulanıyor. Peki, Bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 25 Ağustos 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları ile benzin fiyatı ve mazot fiyatı listesi…

#2
Foto - Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika: Benzine, motorine zam- indirim! Motorin, benzin fiyatı litresi kaç lira oldu? İstanbul, Ankara, İzmir

LPG, BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI İNDİRİM VE ZAM HABERLERİ İLE GÜNDEMDE! OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar, Rusya'da ve Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin fiyatı ve motorin fiyatı cephesindeki beklentiler değişiyor. Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanma ve döviz kurlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli güncelleniyor. Petrol fiyatları tarafındaki yükseliş sonrası peş peşe gelen akaryakıt fiyatları zam haberleri sonrası güncel LPG fiyatı, benzin fiyatı ve motorin fiyatı belli oldu.

#3
Foto - Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika: Benzine, motorine zam- indirim! Motorin, benzin fiyatı litresi kaç lira oldu? İstanbul, Ankara, İzmir

MOTORİNE ZAM, İNDİRİM VAR MI? MAZOT ZAM VAR MI? Motorin fiyatları için yeni bir indirim veya zam beklenmiyor. Motorin (mazot) fiyatı, son olarak 22 Ağustos 2023 Salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 TL artış yaşamıştı.

#4
Foto - Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika: Benzine, motorine zam- indirim! Motorin, benzin fiyatı litresi kaç lira oldu? İstanbul, Ankara, İzmir

BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI? Benzin fiyatı için yeni bir zam veya indirim beklenmiyor. AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ! Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 25 Ağustos 2023 Cuma günü için sorgulanıyor. İşte; 25 Ağustos 2023 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin, akaryakıt fiyatları…

#5
Foto - Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika: Benzine, motorine zam- indirim! Motorin, benzin fiyatı litresi kaç lira oldu? İstanbul, Ankara, İzmir

İSTANBUL (AVRUPA)! Motorin fiyatı: 37.89 TL Benzin fiyatı: 37,74 TL LPG fiyatı: 16,38 TL İSTANBUL (ANADOLU) Motorin fiyatı: 37,83 TL Benzin fiyatı: 37,69 TL LPG fiyatı: 15,93 TL İZMİR! Motorin fiyatı: 38,56 TL Benzin fiyatı: 38,38 TL LPG fiyatı: 16,00 TL ANKARA! Motorin fiyatı: 38,40 TL Benzin fiyatı: 38,28 TL LPG fiyatı: 16,29 TL

#6
Foto - Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika: Benzine, motorine zam- indirim! Motorin, benzin fiyatı litresi kaç lira oldu? İstanbul, Ankara, İzmir

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Sabah'a göre: Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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