Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika: Benzine, motorine zam- indirim! Motorin, benzin fiyatı litresi kaç lira oldu? İstanbul, Ankara, İzmir

Akaryakıt fiyatları Dolar kurunun sürekli olarak değişmesinden etkileniyor.Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin ve motorin- Mazot(akaryakıt) fiyatları ve akaryakıt fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir zam, indirim var mı vatandaşlar merak ediliyor. Enflasyon, dolar kuru durdurulamıyor. benzine, mazota, zamlar geliyor. Dolar/TL ve brent petrol fiyatında yaşanan dalgalanmalar sebebiyle benzine motorine zam indirim haberleri peşi sıra geliyor. Peki, 25 Ağustos bugün benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı kaç TL? İşte, 25 Ağustos 2023 Cuma güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ve motorin fiyatı...