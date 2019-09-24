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İstanbul depremi yeniden olur mu? Silivri depremi İstanbul depreminin habercisi mi?

İstanbul’da son dakika depremi korkuttu. Kandilli Rasathanesi bugün saat 11:00’da meydana gelen depremin Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde olduğunu açıklarken AFAD ise İstanbul Silivri açıklarındaki depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Peki İstanbul depremi yeniden olur mu? İstanbul Silivri depremi neyin habercisi? İstanbul’da şiddetli deprem olur mu?

24 Eylül 2019 Salı 11:28
İstanbul depremi yeniden olur mu? Silivri depremi İstanbul depreminin habercisi mi?

İstanbul’da son dakika depremi korkuttu. Kandilli Rasathanesi bugün saat 11:00’da meydana gelen depremin Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde olduğunu açıklarken AFAD ise İstanbul Silivri açıklarındaki depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Peki İstanbul depremi yeniden olur mu? İstanbul Silivri depremi neyin habercisi? İstanbul’da şiddetli deprem olur mu?

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul Silivri merkezli 4.7 büyüklüğündemi  depreme ilişkin olarak, 'Depremin ne getireceğinin bekleyin görmek lazım' dedi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz ise İstanbul depremine  ilişkin olarak "Bunun arkasından artçılar gelebilir" dedi.

İstanbul'da üç tane deprem mi olacak?

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Aydınlık’a yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “Marmara’da üç tane deprem olacak. Biri Küçükçekmece’de 6.4-6.7 büyüklüğünde, deniz kıyısından 25 kilometre, 7 ile 10 kilometre derinlikte olacak. Ardından Marmara Ereğlisi Silivri önünde, 7-7.2 şiddetinde ikinci bir deprem olacak. Bu deprem deniz kıyısından 10 kilometre Marmara içinde olacak. Bu iki depremden çıkacak toplam enerji 7.3’lük bir depreme denk gelecektir Üçüncü deprem İmralı Adası’yla Armutlu Burnu arasında yaklaşık 6.4 ile 6.5 arası bir büyüklükte olacaktır.”

 

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 11:28
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