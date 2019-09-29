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İstanbul depremi vatandaşı panikletti: Deprem sigortasına rekor talep

İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik deprem, vatandaşları korkuttu. Büyük panik yaşayan ve evlerine giremeyen vatandaşlar, 2 günde toplam 15 bin 708 konut için deprem sigortası yaptırdı.

29 Eylül 2019 Pazar 17:59
İstanbul depremi vatandaşı panikletti: Deprem sigortasına rekor talep

Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da vatandaşlar, 2 günde 15 bin 708 konut için deprem sigortası yaptırdı.

Perşembe günü Marmara Denizi'nde merkez üssü İstanbul'un Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğündeki deprem, korkuya neden oldu. Depremin ardından İstanbul'da konutlarını güvenceye almak için deprem sigortası yaptıranların sayısında büyük bir artış yaşandı. Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) verilerine göre, deprem sonrası İstanbul'da, 15 bin 708 konut için deprem sigortası yaptırıldı. DASK'ın resmi internet sitesinde yürürlükte olan poliçe sayısı depremden bir gün sonra, yani 27 Eylül tarihinde 2 milyon 315 bin 137 iken, 29 Eylül tarihinde bu rakam 2 milyon 330 bin 845'e çıktı. Buna göre, İstanbul'da depreme karşı sigortalanan konut sayısı yüzde 62,9'dan 63,3'e yükseldi. Vatandaşların sigorta için yoğun başvuru yaptığı, poliçe sayısında yüzde yüze yakın artışlar yaşandığı belirtildi.

Türkiye genelinde de arttı

Türkiye genelinde de sigortalılık oranında artış yaşandı. Deprem öncesi 17 milyon 661 bin 690 konuttan, deprem sigortası yapılan sayısı 9 milyon 247 bin 865, sigortalılık oranı yüzde 52,4 olarak belirtilmişti. Deprem sonrası sigortalı konut sayısı 9 milyon 264 bin 251'e, oranı ise yüzde 52,5'e yükseldi. İki gün içerisinde Türkiye genelinde 16 bin 386 konut deprem sigortası yaptırdı.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 17:59
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Marmara Denizi
  4. deprem
  5. Doğal Afet Sigortaları Kurumu

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